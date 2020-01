Camila Chamorro la mejor asadora

La joven, Chef Internacional, Camila Chamorro fue elegida como la mejor asadora en el 4° Campeonato del Mejor Asador, organizado por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Oberá. El exitoso evento se desarrolló este domingo 19 en el Complejo Turístico Salto Berrondo.

Participaron en la cuarta edición: Carlos Pereyra, Ruben Gonzalez (2 de Mayo), Jorge Luis Lopez, Orlando Fretes, Ricardo Lanfrasconi, Alejandro Vera, Octavio Galarza Ccampo Ramón), Gullermo Cardozo (Apóstoles), Camila Chamorro y Lucas Cabañas. El segundo puesto fue para Ricardo Lanfrasconi y tercero resultó Lucas Cabañas. La ganadora se llevó cinco mil pesos en efectivo como premio, el segundo tres mil y el tercero dos mil, además de trofeos y obsequios.

“Lo pensé al plato, lo visualicé y hoy me salió. Mi fuerte es la parrilla, así que me anoté sola, estaba esperando participar, venía practicando hace mucho” reconoció Camila Chamorro. Mientras que, Ricardo Lanfrasconi, expresó que el concurso estuvo “muy bien organizado, pasamos una linda jornada. Me puse nervioso al principió, después lo disfruté”. Para Lucas Cabañas fue “una linda competencia para pasar en familia, pasar el domingo, muy contento por esto. Fue lindo el día para hacer el asado, así que lo disfruté mucho” señaló.

Fernando Vitelli, Secretario Privado a cargo de la Direccción de Turismo local afirmó que trabajaron en la organización hace varios meses y se mostró satisfecho por sus alcances. “Muy contentos por el trabajo que hace rato venimos haciendo, con todo el equipo de la Dirección de Turismo. Nos acompañó el clima, así que fue espectacular todo. Superamos la cantidad de inscriptos, es un evento del que la gente se va empoderando cada vez más y nos exige también a nosotros de ir dándole mejores estándares de calidad cada año” manifestó.

El próximo evento de la temporada organizado por la Dirección de Turismo será la Fiesta del Verano, programada para el 15 de febrero venidero.