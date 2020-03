Campo Grande, Alba Posse, 25 de Mayo y Alem cierran ingreso a la comuna

En las últimas horas, varios municipios endurecieron las medidas en el marco de la emergencia epidemiológica y sanitaria que vive el país. Los intendentes de Campo Grande, Alba Posse, 25 de Mayo y Leandro N. Alem, decidieron aislar a sus localidades, cerrando el ingreso a personas ajenas a las mismas.

El intendente de Campo Grande, Carlos Kako Sartori, por disposición 24/2020 resolvió cerrar accesos y disponer un retén policial en la rotonda, principal lugar de ingreso a la ciudad. La medida se implementa desde sábado 21 al mediodía hasta el 31 de marzo. Por su parte, el jefe comunal de Alba Posse,

Agentes de la policía, operarios municipales y bomberos voluntarios, son los responsables de hacer cumplir la resolución. Las personas que no respeten el protocolo de seguridad serán detenidos y deberán pagar multas.

“Solo se permite el acceso a las personas domiciliadas en la ciudad. Si retornan de otras localidades, provincia, países, deben cumplir la cuarentena obligatoria, controlados por personal policial. Si se oponen a la medida no pueden ingresar a la comuna. Se permite ingreso a personal encargado del transporte de alimentos o insumos de primera necesidad. Se reduce el horario comercial de 9 a 15 horas, con un ingreso máximo de cinco personas dentro del local, guardando la distancia recomendada, excepto farmacias que deberán atender por ventanilla” son los puntos que se destacan.

Por su parte, Lucas Gerhardt, intendente de Alba Posse, dispuso el cierre de todos los ingresos a la localidad y establece horarios de atención en los comercios. “Las personas que pueden ingresar a la localidad serán únicamente los que tengan domicilio, los demás no podrán entrar”, afirmó. Las medidas se extenderán, en principio, hasta el 31 de marzo. “La medida es para cuidarte y cuidarnos entre todos. Es para que el virus no ingrese a nuestra localidad” explicó el Intendente. También se modificaron horarios de atención de comercios. Podrán atender de 9 a 15, ya sea corrido o no, a criterio de cada comerciante. “Esta medida es para mermar la circulación de personas, porque hay parte de la población que no está tomando conciencia de que debemos quedarnos en casa” manifestó Gerhardt.

En 25 de Mayo, a partir de las 17 de este domingo 22, por decreto que saldría previamente, acordado luego de una reunión que mantuvieron esta mañana, autoridades municipales, “la Policía y bomberos van a bloquear los accesos al municipio y entrará solamente la gente con domicilio en la localidad. Luego permanecerá cerrado. Lunes (23) feriado todo cerrado, desde el martes a sábado los comercios van a atender de 8 a 15” anticiparon.

Waldemar Wolemberg, intendente de Alem, afirmó que las medidas son drásticas pero a favor de la comunidad. “Quiero transmitir tranquilidad, nosotros estamos preocupados y ocupados del tema. No pueden ingresar ni salir de Leandro N. Alem, estamos haciendo controles importantes. Los controles trabajan con mucha responsabilidad desde ayer (sábado). Agradezco al personal de salud pública, fuerzas de seguridad, operarios municipales, justicia. Mañana, feriado vamos a estar trabajando en nuestros comedores, para que nuestra gente más humilde tengan su plato de comida” expresó. Además afirmó que no hay casos sospechosos en el municipio, destacando el aporte de cada sector involucrado en la situación de emergencia.