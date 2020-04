Campo Grande analiza actividades que puedan reiniciarse la próxima semana

Si bien el coronavirus o pandemia del Covid 19 genera preocupación mundial y a algunos países ha afectado mas que a otros- de acuerdo a las medidas que se han tomado- los municipios hacen frente a la realidad local día a día y son lo que deben “dar respuestas” a quien acude en busca de ayuda. Algunos, analizan los próximos pasos en su economía local.

“La situación es complicada para todos, trataremos de que a partir de la próxima semana haya algunas actividades que se puedan ir realizando. Nosotros recorremos el municipio y hacemos asistencia a la gente que la pasa mal, sobretodo con alimentos. Mucha gente llama y pide leche por ejemplo, el trabajo de la Iglesia Católica de ayudar con una campaña a cada comunidad es muy buena y también aporta”, indicó Carlos Sartori, Intendente de Campo Grande al respecto.

“Es cierto que hay asistencia del estado y muchos lo están percibiendo, pero hay muchos que no llegan a eso, no sabemos quien percibe y quien no alguna ayuda, para llegar a ellos, tratamos de identificarlos desde el municipio pero en zonas alejadas se hace difícil”, manifestó.

Mencionó además que “desde el municipio ademas nos abocamos a trabajar en la lucha contra el mosquito aedes aegypty, que sigue presente, si bien aqui no tuvimos muchos casos no queremos que se instale para mayores casos de dengue”.

En cuanto al trabajo municipal explicó que “modificamos horarios de personal, en recolección con menor tiempo para no exponerlos y con bomberos voluntarios se trabaja en limpieza de terrenos y descacharrizacion, las obras públicas están paralizadas y tratamos de que a partir del lunes podamos reactivar, en el sector administrativo , solo lo contable y la intendencia se trabaja actualmente”, dijo Sartori.

Sobre la utilización del barbijo o protector facial sostuvo que “aquí hay un grupo de personas que solidariamente están trabajando en eso, las mamás campograndenses desde el inicio de la cuarentena, confeccionan y distribuyen barbijos, compramos casi todo el material que habia aqui para hacerlos y tambien sabanas y almohadas para el nosocomio local, pero lo interesante es que el espíritu solidario esta presente y eso se nota. Tenemos algunas reservas ahorradas y esta contingencia tendrá este respaldo”, señaló.

También hizo referencia a la salud pública en cuanto a que “se trata de equipar al Hospital local, mas allá del presupuesto que se ha otorgado a cada uno, es necesario sumar mas y estamos adquiriendo también oxigeno y demás. Arreglamos un camión cisterna para limpieza y desinfección de la ciudad”, puntualizó.