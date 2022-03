Campo Grande tendrá nueva Terminal de Ómnibus. El intendente Sartori dijo que prioriza la actividad comunal

La nueva Terminal de ómnibus de Campo Grande está en plena construcción. Según anunció en intendente de la comuna, Carlos Kako Sartori, tendrá alcance provincial, nacional e internacional y un importante espacio comercial. También dijo que aún no analiza posibilidades a futuro en su carrera política, sino que está abocado a los objetivos trazados en su comuna como así también al trabajo mancomunado con otros intendentes a través de la Codeim.

«Está culminando la obra, es una Terminal pensada en el Turismo, la conectividad, con diez andenes de los cuales cuatro son para el servicio nacional e internacional de larga distancia. Así que estamos trabajando intensamente. Tendrá 34 locales, queremos que también se transforme en un gran centro comercial y que sea funcional, por eso está ubicado en un lugar estratégico, cercana a la Ruta 8 y a la Nacional 14» manifestó.

En el ámbito político, Sartori, afirmó que se enfoca en la gestión local y por ahora no tiene otras aspiraciones. «La comunidad me dio la responsabilidad de llevar estos grandes desafíos que tenemos en la localidad. Mi meta es cumplir los sueños y los sueños se cumplen trabajando. Así que tenemos grandes proyectos como potenciar el Turismo, Avanzar en el tramo de la Ruta 8 para que nos conecte con la RN 12, en la construcción de viviendas, potenciar el trabajo. Instalar definitivamente una Universidad y no solo convenios como lo venimos haciendo. Queremos que Campo Grande se instale en el escenario provincial económicamente fuerte. Trabajamos en ese sentido».

Como presidente de la Codeim, (Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios Misioneros), señaló que la idea es seguir trabajando de manera conjunta con los intendentes de las diferentes localidades. «Es un trabajo colectivo que nos lleva a mejorar la calidad de vida de todos los misioneros., con profesionales que trabajan en las diferentes necesidades. Buscamos crecer en forma conjunta, con una planificación estratégica» indicó.