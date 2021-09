Carlos Fernandez: «Hoy comenzamos una nueva campaña»

El intendente de Oberá, electo candidato a Diputado Nacional en las PASO, Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, agradeció la participación. Dijo que al no tratarse de ley de lemas, fue el ganador, ya que obtuvo más de 197 mil votos, sobre 70 mil del segundo. Aclaró que no existe pertenencia a ninguna de las fuerzas nacionales, Frente de Todos y Frente por el Cambio, por lo que el eje de trabajo será en función a los intereses de los misioneros. «Estamos definiendo los destinos de Misiones a través de las candidaturas a Diputado Nacional. Esa es la diferencia que tiene este espacio, no formamos bloque con Frente de Todos, ni con Juntos por el Cambio. No votamos por mandatos mayoritarios como ya hemos visto de quienes están en esos espacios, que cuando hay una votación general de una Ley madre para la República Argentina, por más que no defienda los intereses de la provincia, votan por mandato mayoritario. Nosotros eso no lo hacemos» manifestó.

Por otro lado remarcó que habrá que ver si el los otros frentes, todos los sectores acompañan a los candidatos surgidos de las PASO. «Como quieren hacer creer ahora. Llama la atención que algunos sectores se adjudiquen el triunfo» indicó. Sobre las acciones que tomaría como legislador nacional, recordó que Misiones está en la nueva corriente que tiene el país, sobre todo en el Nea y el Noa, de abogar por necesidades reales de cada provincia. «Estamos muy conformes con el resultado, ese es el piso que tenemos, hoy comenzamos una nueva campaña. Un nuevo acercamiento al misionero, a contarles que queremos para la provincia y cómo vamos a defender a Misiones. Nos sentimos discriminados por el estado nacional, porque a nuestras provincias les deben mucho desde el estado nacional y nos ignoran a la hora de tomar decisiones. Queremos que nos igualen al Nea y al Noa. Nos dicen acá que sí y 48-72 horas después nos dicen que no. Como pasó con la apertura de la frontera en Puerto Iguazú. Cuando quedó demostrado que Misiones tiene capacidad sanitaria y cuidó la economía durante la pandemia. Lo que debemos hacer es ir a la casa del vecino, estar con ellos y escucharlos. La obra pública ayuda, pero no define los votos, eso se demostró con estas elecciones en Posadas» subrayó.