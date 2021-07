Carta abierta de la empresa Capital del Monte

La empresa Capital del Monte, prestadora del servicio público de transporte urbano de pasajeros de Oberá, hizo pública una carta abierta dirigida al intendente, Carlos Fernandez, al presidente del Concejo Deliberante, Santiago Marrodan y demás ediles, a la Defensora del Pueblo, Patricia Nittmann y a los usuarios del servicio.

En la misma repasa los últimos acontecimientos que la involucran, que derivaran en la ordenanza, sancionada ayer, jueves 22, con las nuevas tarifas, nuevo subsidio y excepción de pago de impuestos. Afirman que en lo que va del 2021 han sido perjudicados y son foco de operaciones políticas. También remarcan que no hubo actualización tarifaria desde julio 2019, por lo que participaron en las reuniones de este año, tendientes a equilibrar finanzas, aceptaron los aumentos aprobados por los ediles el pasado 7 de julio y cuestionan el veto por el incumplimiento en pago de subsidios, sumado a la deuda de la provincia por el transporte de agentes de salud y estudiantes (BEG). Aseguran que se mencionan las responsabilidades de la empresa, pero no de la otra parte del contrato de concesión. Por último afirman que harán público los últimos días del mes, los aportes recibidos.

La carta abierta:

La Empresa CAPITAL DEL MONTE S.A., prestataria del Servicio Público de Pasajeros de la ciudad de Oberá, se dirige a Uds a efectos de desarrollar algunas consideraciones relacionadas con un tema que ha ocupado gran parte de los portales de noticias y comentarios diversos en nuestra ciudad y la Provincia de Misiones en general en la cual nos hemos visto involucrados. Como empresa, hemos sido perjudicados y somos el centro de todo tipo de operaciones políticas, cruce de culpas y responsabilidades de personas y funcionarios, que nada tienen que ver ni con la Empresa, tampoco con el servicio que prestamos, y mucho menos con el público usuario.

Haciendo un poco de historia reciente, debemos recordar que desde el mes de Febrero del presente año (hace 6 meses) hemos iniciado una ronda de trabajo, diálogo, intercambio de datos e información con funcionarios políticos y técnicos, tanto de la Municipalidad como también, del Concejo Deliberante en la cual estábamos demostrando un dato de extrema gravedad para la vida de la empresa y la posibilidad de seguir brindando el servicio. Nos estamos refiriendo al hecho de que estamos prestando un servicio con tarifas determinadas y aprobadas en el mes de agosto del 2019, con costos de Febrero, y ahora de julio, del 2021. Para aclarar, el precio del pasaje se determinó con costos de junio y julio del 2019 y nosotros seguimos brindando un servicio con costo de combustibles que se incrementaron más de un 100% y una escala salarial que aumentó de promedio más del 60%.

En aquellas reuniones de febrero les insistimos a los funcionarios sobre la gravedad y la urgencia de actualizar el cuadro tarifario para poder continuar brindando el servicio. Pasaron 6 meses de aquellas conversaciones, donde también siguieron los incrementos de nuestros insumos, hasta que por fin a mediados del presente mes de Julio el HCD sancionó una Ordenanza que determinó una nueva escala tarifaria, que si bien, no cubría el desfasaje de los costos, por lo menos nos daba una esperanza o un poco de oxígeno para tener expectativas de poder nivelar nuestro flujo de fondos.

Por razones que no nos corresponde ni analizar ni juzgar el Poder Ejecutivo Municipal procede al veto de dicha Ordenanza y determina un incremento que promedia únicamente un 50% de lo que se había determinado en la Ordenanza original. El Intendente Municipal informó que el veto obedece al hecho de que el usuario no puede hacer frente a esta nueva tarifa e informa que ha gestionado y obtenido del Estado Provincial un subsidio para la Empresa que cubra esa diferencia entre los $50 originales y los $40 que se determinó después del veto.

Reconocemos y agradecemos públicamente al Intendente Municipal Dr. CARLOS FERNANDEZ sus gestiones ante el gobierno Provincial para este subsidio, actitud que demuestra el conocimiento que tiene el Jefe Comunal de las dificultades de los usuarios pero también de la Empresa CAPITAL DEL MONTE S.A.

Hasta aquí hicimos un breve recorrido de lo sucedido desde el mes de Febrero hasta el día de hoy.

Pero ahora queremos dedicar nuestros últimos pensamientos a lo que vendrá en el futuro inmediato. Los famosos y tan mentados SUBSIDIOS, que fueron diseñados para evitar aumentos de las tarifas en un porcentaje que siga a la inflación, y son destinados en su totalidad al pago de los salarios de los trabajadores de las Empresas. ¿Qué queremos decir con esto? Que si la Empresa no recibe o no cobra los subsidios en tiempo y forma tampoco podrá hacer frente en tiempo y forma al pago de los salarios. En primer lugar esperamos y deseamos que el subsidio prometido por el Intendente Fernández no pase a formar parte de la larga lista de subsidios y acreencias por servicios prestados que tiene la Empresa con el Estado provincial. Nos referimos concretamente a los pasajes que nos adeudan desde el inicio de la Pandemia por llevar sin cargo a los Agentes de Salud y de Seguridad (importe que hoy ya supera los $ 4.000.000,00) , también nos referimos al BEG (boleto estudiantil gratuito) por el cual nuestros jóvenes estudiantes viajan sin cargo y que el gobierno provincial tampoco está abonando en tiempo y forma, y por último también nos referimos a los subsidios del Fondo Fiduciario Provincial que forma parte de un convenio firmado con la Nación por el cual la Provincia debe pagar un equivalente al 50% de los subsidios de carácter Nacional.

Otro ítem importante que necesitamos que la sociedad conozca, es que en el contrato de concesión del servicio Público de pasajeros se establecieron derechos y obligaciones para las partes intervinientes (Empresa y Municipalidad). Todos saben y conocen, y se subrayó en reiteradas oportunidades en las últimas elecciones a Defensor del Pueblo, las obligaciones de la Empresa, pero muy pocos, para no decir ninguno, se detuvo un minuto a leer y evaluar las obligaciones del poder concedente. Donde se aclara que la obligación más importante y fundamental del poder concedente es “MANTENER EL EQUILIBRIO ECONOMICO -FINANCIERO DEL CONTRATO”, compensando, por la vía que fuere, al adjudicatario de todos los efectos negativos que se originen por acción u omisión en sus propias decisiones. Por supuesto que cuando hablamos de decisiones nos estamos refiriendo a las ordenanzas que fijan los cuadros tarifarios.

La Empresa JAMÁS dejó de prestar el servicio, tampoco dejó de llevar a un agente de salud y/o seguridad, y nunca dejó de brindar el servicio a un joven estudiante al colegio por el hecho de que no cobramos los subsidios. Creemos que llegó el momento en que todos los poderes involucrados en el sistema del SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS se pongan los pantalones largos y que cada uno cumpla con las obligaciones y responsabilidades que nos fija la ley en general y la ley de CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS PUBICOS en Particular.

La Empresa ha tomado una decisión muy importante para su vida institucional, y así lo informamos al Intendente en nuestra última reunión, la cual es informar a partir de ahora, y todos los últimos días hábiles del mes, la fecha e importe de los subsidios recibidos pero también estaremos informando los importes de las acreencias y subsidios devengados y no cobradas por servicios realizados (personal de salud, seguridad, beg, etc), esta decisión no es simplemente para tratar de liberarnos de nuestras responsabilidades, sino para que juntos y entre todos conozcamos la realidad del sistema y podamos evaluar las gestiones y el grado de compromiso que tiene cada funcionario y también la Empresa para con los usuarios del servicio.

Por último queremos informar que el día lunes 19 de julio hemos participado, con las demás Empresas del servicio urbano de pasajeros de la Provincia de Misiones de sendas reuniones con el Subsecretario de Transporte de la Pcia Dr René Kegler y también con el Ministro de Hacienda de la Pcia CPN Adolfo Zafrán, en la cual nos prometieron la pronta regularización en el pago de los subsidios adeudados.

Reiteramos nuestro compromiso con la comunidad y usuarios de nuestra querida Capital del Monte la cual nos vio nacer y crecer, nos acompañó en cada día y añoramos que esta relación permanezca por muchos años más.

CAPITAL DEL MONTE S.A.

ERNESTO KUBSKI

PRESDIENTE