Centro Pastoral de Oberá:”La depresión ante la incertidumbre es lo que afecta a las personas hoy”

La depresión y la falta de alimentos es la principal preocupación de mucha gente debido al Covid 19. Según el Presidente del Centro pastoral Obera, Horacio Priszuk “es como un cancer, la gente está deprimida, ante esta incertidumbre y no se trata de personas mayores sino de entre 35 a 50 años. No saber que va a pasar, si seguirá con su trabajo o no, cómo mantendrá a su familia es hoy un motivo de depresión constante, lo vemos a diario y tratamos de estar ahí, acompañando”, señaló.

También mencionó que “la necesidad es muy latente, no ya la pobreza o la gente que tiene bajos recursos y que solicita ayuda sino familias que tienen una vivienda, un auto pero no tiene ingresos ni para comprar gas, que muchas veces te dice “Yo nunca pensé tendría que pedir”, es muy duro”, sostuvo.

En ese sentido dijo que con permiso del estado pueden acompañar y asistir a muchas familias, a través de una consejería. “En 9 años de pastoreo que tengo desde mi Iglesia que es la Integral hemos asistido a mas de 4200 familias y ahora en estos meses de pandemia a unas 500 familias, donde el hombre es albañil y la esposa maquilladora o peluquera y hoy no tienen trabajo, es muy angustiante”.

“Tratamos de armar alguna organización para asistir a adultos mayores que no pueden salir o familias que no tienen para comer, como aquel que no tiene para el gas, o el pan, hay muchos que no tienen necesidad de comida pero un gesto una palabra, es suficiente. Creo que esta pandemia dejará consecuencias mas allá de la salud física, con la salud mental, hará falta mucha contención y solidaridad para seguir”, indicó.

“Detectamos gente que está sola, la depresión y la soledad son primas hermanas y genera impotencia no poder hacer mucho, pero tratamos de poner nuestro granito de arena. Destaco que ésta ciudad es muy generosa igualmente, eso es muy importante, para avanzar y salir adelante”, puntualizó haciendo hincapié en que no es necesario sacar fotos cada vez que se ayuda, al contrario. Caso contrario es mostrar al que necesita ayuda más que la solidaridad que se tenga.