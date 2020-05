Ceremonia alusiva al 25 de Mayo en Oberá

El día en que se conmemora la Revolución de Mayo de 1810, lunes 25, dado el contexto de emergencia epidemiológica y sanitaria, se realizará una ceremonia en el Centro Cívico de la ciudad de Oberá. Será a las 9, con la presencia de contados funcionarios comunales y representantes de las fuerzas públicas. “Teníamos la intención, a principio de año cuando hicimos nuestra primera reunión, de que salga todo normalmente, pero bueno las circunstancias son diferentes. A pedido del intendente se va a hacer una ceremonia el 25 de Mayo, no acto, porque no está permitido” manifestó Susana Trondle, presidenta de la Comisión de Fiestas Cívicas y Populares. “Se llevará a cabo el izamiento de los pabellones en el Centro Cívico, con la representación de los tres poderes del estado. Serán los únicos invitados los jefes de policía y gendarmería nacional. Las banderas estarán atadas al pie del mástil y las personas encargadas del izamiento tendrán guantes. Los presentes deberán mantener distancia obligatoria, llevar barbijos, etc. La idea es, luego del izamiento, cantar el himno y el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Marrodán, dirá unas palabras alusivas. Ahí concluirá todo” detalló.

En caso de condiciones climáticas adversas, la misma se suspende. “Es la única manera que tenemos de revalorizar esta fecha tan importante para los argentinos y que no pase desapercibido” afirmó Trondle.