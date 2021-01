Choferes del servicio urbano cobraron y levantaron el paro. Mañana Brilla suspende servicio interurbano

Los choferes de la empresa Capital del Monte, prestadora del servicio urbano de pasajeros en Oberá, levantaron el paro de actividades iniciado a primeras horas de este miércoles 20.

«El pago comprometido para el martes 19, impactó en las cuentas hoy miércoles, por lo que se levanta la medida de fuerza» explicó el delegado gremial de los trabajadores.

Por otro lado la empresa Brilla, encargada de las líneas interurbanas, Oberá-Campo Viera, Oberá-Campo Ramón- Villa Bonita y Oberá- 25 de Mayo, suspenderá el servicio por 60 días, a partir de este jueves 21 de enero. «Es por falta de insumos. Hay días que apenas se cubre el combustible y no tenemos para comprar gomas, no tenemos para comprar baterías, hace un año que no compramos nada. Tenemos faltante de esos elementos y no tenemos para comprar» afirmó Norberto Kubski, propietario de la empresa.