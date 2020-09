Cierre definitivo del Hotel Premier de Oberá

Luego de más de tres décadas de funcionamiento el Hotel Premier de Oberá, cerró definitivamente. La situación económica producto de la pandemia fue determinante y según explicó su propietaria María Lidia Cribb, a pesar de los esfuerzos, llegaron a un punto en que fue imposible mantenerlo. “Fue una decisión muy dura, intentamos muchos meses mantener, pero se volvió insostenible porque son muchos meses sin abrir. Cuando se habilitó el alojamiento a viajantes son pocos los que son de Misiones y los que sí lo son también afectados por la pandemia, intentan evitar tener que quedarse. Por otro lado el turismo interno no nos sirve porque la gente busca cabañas, lodge y es comprensible no quieren encerrarse nuevamente en un hotel” manifestó. “Es un rubro que amo, pero tuvimos que cerrar, dar de baja definitiva”.

Con evidente tristeza la empresaria confesó que jamás imaginó llegar a esta situación. “Es muy doloroso, se puso mucho en todo esto. El día que se inauguraba, era fecha de parto de mi tercer hijo y recuerdo que dejé todo en condiciones, antes de irme. Siempre fue así, los treinta y tres años dejamos todo. Es desgarrante, la decisión tomamos en familia, porque el Hotel era parte de la vida de todos y a todos nos duele. También duele que tanta gente quede sin trabajo, por eso tratamos de mantener pese a que perdíamos plata, pero debimos decir basta. Ellos (empleados) veían que esto pasaría, estamos viendo con cada uno, con algunos arreglamos, otros están más reticentes, pero tratamos de hacer todo de la mejor manera posible” señaló Cribb.

Como la mayoría, la propietaria afirmó que no imaginó que la situación epidemiológica se extendería tanto tiempo. Además, dijo que los servicios no evidenciaron una baja significativa en costos, a pesar de la inactividad, por lo que si no aparecen medidas la realidad del sector seguirá empeorando.

Maria Lidia Cribb manifestó que seguirá en la Cámara de Turismo Sierras Centrales y que el futuro del edificio es incierto. “Pensamos en opciones, la idea es siempre reinventarse, pero para todo necesitamos recursos. Por ahora queremos arreglar con el personal, enfocarnos y destinar recursos a ellos, después veremos”.