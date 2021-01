Colapsó planta de transferencia de basura en Oberá, los últimos fines de semana

La estación de transferencia de Oberá recibe residuos que son depositados en contenedores o «containners» abiertos de 30 metros cúbicos de capacidad. El destino final, es el relleno sanitario que se encuentra en la localidad de Fachinal. Estos dos últimos fines de semana largos de Navidad y Año Nuevo, el sistema colapsó. La empresa AESA no recolecta los feriados y los recipientes de Oberá no tenían más capacidad de albergue, por lo que este lunes había aún camiones de residuos de Oberá sin descargar y el camión de AESA no tiene tiempo de ir y venir tan rápido para seguir recolectando, lo que generó atrasos en la recolección domiciliaria

La estación de transferencia de Oberá -que a la vez se ubica en la zona de Villa Svea, Picada Sarmiento-, es utilizada también por los municipios de Campo Ramón, Los Helechos y Guaraní.

«Aesa retira de Oberá y entra 3 cargas de camiones nuestros cada viaje de ellos, deja dos contenedores y lleva otros dos cargados, pero los fines de semana largos, sobretodo éstos, se junta unos 200 mil kgs de residuos aproximadamente y no hay contenedor que aguante», explicó Martin Mendoza, jefe de servicios públicos de la Municipalidad de Oberá.

Dijo que «este lunes a la mañana, ya colapsó la planta de transferencia, luego a la noche quedaron 5 camiones cargados otra vez y varios barrios no pudimos recoger la basura, Sin embargo el sábado hicimos recolección en zona centro sobretodo y el lunes otra vez había la misma cantidad en la misma zona», detalló.

Afirmó que «la cantidad de basura es enorme, por cada dia de recolección (se hace lunes, miércoles y viernes) se juntan unos 100 mil o 120 mil kgs. Todo eso tiene destino como relleno sanitario en Fachinal», apuntó.

Esto implica que la basura que Oberá genera sigue siendo importante, ya hace un tiempo, el Secretario de Saneamiento Ambiental municipal, Herbert Castellanos sostuvo que en comparación a otros países y provincias que tienen tratamiento de basura, Oberá genera el doble por habitante, 1,2 kg por persona por día, cuando en otros lugares es 600 gramos.