Colectividades llamarían a Asamblea el 10 de diciembre y avanzan en Confederación de Colectividades

La Federación de Colectividades de Oberá llamaría a Asamblea para el 10 de diciembre, situación que ya se encuentra irregular aunque comprensible en tiempos de pandemia. Paralelamente, la misma integrará la Confederación de colectividades de Sudamérica con otras 8 federaciones de provincias argentinas.

«Se tendría que haber realizado en marzo pero no se pudo y anoche tuvimos reunión para fijar fecha y se acordó el 10 de diciembre a las 19 hs. Hoy no esta permitido en forma presencial, tiene que ser via streaming y eso nos complica, asi que vemos como resolverlo. Tenemos que hacer tramites y nos exigen tener al día las documentaciones por lo que debemos realizar esta asamblea y así avanzar, de todas formas esperamos respuestas de personería jurídica de la provincia», señaló Juan Hultgren, Presidente de Federación de Colectividades.

Mencionó además que «estamos contentos porque se conformó la primera confederación de colectividades de sudamérica y Misiones es una de ellas, representado por esta Federación», dijo Hultgren.

«El lunes 12 se aprobó el estatuto de esta Federación en la que trabajamos desde marzo con abogados, contadores y representantes, junto a Carlos Eichelt y Cecilia Druckmann como colaboradores de Federación de Colectividades de Oberá», sostuvo.

Participan de ella las provincias de Santa Fe, Chaco, Tucumán, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, y de la ciudad de Comodoro Rivadavia, quienes aprobaron por unanimidad el Estatuto de la Confederación Argentina de Colectividades, en el cual se establece como sede a la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

El día sábado 12 de diciembre se realizará, siguiendo los protocolos sanitarios Covid-19, la firma del acta constitutiva en la ciudad de Paraná, donde Misiones asumiría la Vicepresidencia.