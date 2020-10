Colonos pequeños y tareferos protestan pidiendo asistencia en semillas.

Los productores y tareferos que cortan la ruta 14, a la altura del Km 13, pertenecen a la agrupación Colonos chicos. Según señalaron a FM Show, son de varias localidades, del km 21, de Campo Viera y hasta de Dos de Mayo. Solicitan semillas, abono y asistencia básica para el pequeño colono.

Según David Rodríguez, colono del km 21 y quien hace 20 años habita su chacra en el lugar «Pedimos semillas, abono, no podemos comprar una bolsita de maiz que vale 13 mil pesos, una lata de semillas de zapallitos sale 7 mil, es imposible. Hay muchos colonos chicos que van a instalarse a las villas porque no pueden más, solucionan el sueldo de todos los que ya cobran y nosotros no somos atendidos», indicó.

Contundente respecto a sus pedidos dijo que «no queremos salir a la calle pero no nos escuchan, el Ministro del Agro dijo que nos mandaba al Ingeniero para buscar alternativas, pero no vino nadie y ya estamos en época de plantar. yo tengo 4 has de yerba pero no vale nada, es poco eso».

Precisó que en la protesta que se mantendrá hasta recibir respuestas, con apertura de ruta cada 3 hs «estamos tareferos y pequeños colonos de varios lados, cansados, no sabemos que hacer, los Intendentes de la zona dan máuinas para limpiar tajamares a los que mas tienen, tenemos tierra y agua pero no ayuda, la plata del eucalipto le dan a los que ya tienen, no a los chicos. Yo tengo 60 años y desearía quedarme tranquilo, hace 20 años que estoy en la chacra y nunca pasó la maquina, y veo a mis vecinos que están mal y yo también y no nos queda otra».

«Pago monotributo, pago mis impuestos, estoy inscripto en la Afip, pero no tengo respuestas ni ayuda nunca. Nos quedaremos en la Ruta 14, con corte a la altura del km13 y levantamos cada 3 hs y aquí nos quedaremos hasta que nos den solución, cansados de esta situación, los tareferos que trabajan no tienen solución cuando termina la zafra, los que salen a protestar si y eso no puede ser», insistió.