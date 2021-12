Comerciantes Autoconvocados cuestionaron a los ediles por la sanción del Código Fiscal

Como habían anticipado Comerciantes Autoconvocados y referentes del espacio político opositor, manifestaron sus cuestionamientos a los ediles oficialistas por el tratamiento y aprobación del Código Fiscal. Fue en el marco de la sesión ordinaria de este día martes7.

Los que se hicieron presentes, con carteles alusivos, increparon a los concejales al finalizar la sesión y pidieron explicaciones. Pero luego de escucharlos, los concejales, simplemente se retiraron. «Venimos a representar al pueblo obereño. Peleamos por el futuro de la sociedad y por ser escuchados» expresó Ramón Jakoboski, uno de los comerciantes.

La mayoría indicó que están de acuerdo en que el Código necesitaba ser estudiado, adaptado a estos tiempos y mejorado, pero la forma en la que se aprobó, sobre tablas, sin considerar a quienes venían siendo parte del tratamiento participativo fue eje del malestar. «Queremos que cumplan la palabra. Se había acordado algo que no se cumplió. Habíamos pedido participación del grupo de comerciantes autoconvocados, pero se aprobó sin diálogo, sobre tablas, por lo que nos parece arbitrario y un abuso de poder. Si no hay nada que ocultar porque no hacer de otra manera. Las consecuencias serán tasas abusivas, el poder que tendrá el Director que crea este nuevo código fiscal, entonces nos parece que se vulnera la seguridad de los ciudadanos. Nosotros le pagamos el sueldo a quienes nos representan para que encuentren vías para que el setenta por ciento que no paga impuestos lo haga, pero no para que siempre la carga fiscal caiga sobre los mismos y en definitiva se perjudican los consumidores también» manifestó una comerciante.

Acompañó a los manifestantes, el Defensor del Pueblo electo en junio pasado, Carlos Bernhardt, quien asumiría su nueva función en abril del año. «Vengo como ciudadano, porque no estuvo bien la manera en que se promulgó, no puedo hablar del contenido. Solo vengo como contribuyente, porque todo esto terminará afectando al consumidor» estimó.

Por su parte Santiago Marrodán, presidente del legislativo, dejó claro la postura del oficialismo. «La gente fue escuchada, en mi opinión nunca entendieron lo que dije, el Código sigue abierto, no está cerrado. Se trabajó con las instituciones intermedias hasta el artículo 14 y por una cuestión de que hay herramientas que necesita el ejecutivo para el año que viene fue la decisión de aprobarlo. Pero la idea es seguir trabajando, eso dejamos claro».