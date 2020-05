Comerciantes de Oberá ruegan volver a trabajar

Constituidos como Comerciantes Autoconvocados, más de 130 mercantiles, ruegan volver al trabajo. Sostienen que la situación es desesperante. Adriana Kosnicki, vocera del grupo, afirmó que seguirán el protocolo que corresponda. “Queremos que por favor nos tengan en cuenta para la apertura de los locales en la ciudad de Oberá. No tenemos casos de covid por consiguiente creemos que las medidas que se tomaron, fueron muy buenas, agradecemos, pero necesitamos reanudar el comercio con los cuidados correspondientes. Cada local se compromete a elaborar un exhaustivo protocolo que vamos a cumplir rigurosamente y también estamos abiertos a que nos proporcionen el protocolo adecuado. Pedimos por favor que nos capaciten, queremos cuidarnos y cuidar a la población, somos personas de bien, trabajadoras, lo único que necesitamos es abrir nuestros negocios” señaló.

No tienen ingresos, no pueden pagar las deudas y tampoco beneficios para sortear esta situación o no les quedará otra opción más que cerrar. “Pedimos que tengan en cuenta la parte sanitaria con la parte económica. El comerciante tiene una sola realidad, no vende, no come, no paga sus obligaciones. No tenemos dinero para pagar nuestros alquileres, con mucha vergüenza hablamos con locatarios, proveedores, porque no tenemos plata. Necesitamos trabajar. No tenemos subsidios, no recibimos diez mil, ni cinco mil, ni dos mil pesos de ayuda. Por lo que tampoco podemos acceder a los requisitos para los préstamos. Hay gente que la está pasando mal, necesitamos generar nuestros ingresos, antes de que se ponga peor. Estamos a tiempo de evitar cierres mayores” expresó.

Ya se cerraron varios comercios y otros anunciaron que no podrán seguir aunque se reanude la actividad de inmediato. “Van a haber muchos cierres y si esto no se reactiva serán muchos más. Habrá gente sin trabajo, sin ingresos. Somos gente responsable que pagó en tiempo y forma los impuestos, pero ahora no podemos seguir, no nos alcanza para nada. Nos piden a los pequeños comerciantes que nos adaptemos a la digitalización, pero representa otros costos que no podemos asumir. Hace unos meses nos veíamos como competencia, hoy somos un equipo que quiere trabajar cumpliendo las medidas sanitarias” destacó.