Comité de emergencia pública y protocolo en clínicas privadas

Salud Pública, a partir de su equipo de epidemiología, tiene previsto qué hacer con aquellas personas que llegan a la ciudad, provenientes de otros países. En ese sentido completar la ficha del viajero es fundamental, explicó la Dra. Elena Acosta de Schwember, especialista en epidemiología. “Recibo la información de alguna persona que vino del exterior entonces voy, lo entrevisto, veo en que situación está y se le indica el aislamiento. Todos aceptan, no tuvimos hasta ahora ningún problema. Se pide colaboración de la población para comunicar sobre personas que vienen del exterior o aquellas que están en cuarentena y no lo cumplen, avanzar. Es un problema en el que nos tenemos que cuidar todos. Una persona que ingrese con el virus, va a desparramar por todos lados y después ya no podremos frenarlo” señaló la profesional.

Por parte de la salud privada, es decir sanatorios y clínicas, aclararon que aplicarán medidas preventivas y se anticipan a la llegada de posibles casos. “Hemos decidido dividir grupos de atención, consultorios comunes dentro del lugar y armar otros de contingencia, espacios más abiertos para quienes tengan síntomas. Pedimos que no se acerquen por patologías o cuestiones banales, pedimos colaboración en esta etapa” manifestó Horacio Marín, vocero de los privados. “Frenar los puntos de contagio es fundamental, hay que aislarse, quedarse en casa. Las personas de riesgo, tener en cuenta aún más. Seguir las indicaciones médicas” indicó. También comentó que están previendo los lugares y equipamientos necesarios en caso de que la enfermedad llegue a la ciudad.