Con muchos goles se inició el fútbol femenino

El Torneo Oficial de Fútbol Femenino de la Liga Regional Obereña jugó su primera fecha en cancha de Ex Alumnos 185, dejando victorias de las locales, Olimpia y Las Decanas, en sus respectivos encuentros de la máxima categoría. Nueve goles tuvo la jornada en la que quedó libre el equipo de Atlético Aristóbulo del Valle. La próxima presentación será el domingo 10 de octubre, mientras que el sábado 2 se inicia el femenino en categoría Juveniles y Reserva.

En el primer partido las chicas de Atlético Oberá, se impusieron claramente a sus pares de Atlético Iguazú por 5 a 0. Mientras que el segundo juego, choque entre obereñas, fue para el elenco de Olimpia que superó a Racing 1 a 0. Por último, las anfitrionas, Ex Alumnos 185, se quedaron con el triunfo ante Atlético Alem por 3 a 1.

En primera división, la próxima fecha, será la sexta del fixture, el domingo 10, ya que Las Decanas estarán jugando por el Federal ante Guaraní A. Franco, quedando libres en el local. El programa es el siguiente: A. Alem vs A. Aristóbulo del Valle. Racing vs A. Iguazú y Olimpia vs Ex Alumnos 185.

En tanto, el próximo sábado 2, empieza la competencia en Reserva y Juveniles en cancha de Racing de Villa Svea. El primer partido en juveniles enfrentará a A. Iguazú vs Atlético Oberá desde las 13. Luego en reserva jugarán Ex Alumnos 185 ante Atlético Oberá, a las 14.15. El tercer juego nuevamente en juveniles será entre Ex Alumnos 185 y Racing, a las 15.30. Por último, reserva, Racing ante Olimpia, desde las 16.45