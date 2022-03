Conmovedora marcha pidiendo justicia por Gladis Gomez

Con la presencia del Obispo de la Diócesis Oberá, Monseñor Damian Bitar, integrantes de la comunidad de la Parroquia Cristo Rey y vecinos de la ciudad, se realizó la Marcha pidiendo justicia por Gladis Gomez, la mujer baleada en su comercio, el pasado miércoles 2.

Justamente en el momento en el que se realizaba la marcha, la víctima del lamentable hecho estaba siendo intervenida quirúrgicamente en el Hospital Samic de la ciudad. «Estamos tristes, acompañando a Gladis, a sus familiares y a nuestra sociedad para que tome conciencia de que esto nos involucra a todos. No podemos permitir que pase esto y quede como otro caso más» señaló una amiga. «Su estado es grave. Esta mañana le hicieron una tomografía donde esperaban que el coágulo de la cabeza estuviera disuelto, pero no fue así. Por lo que la cirugía de emergencia que le están practicando en estos momentos no es para sacar la bala, sino para sacar ese coágulo que ejerce presión y otros daños. Rezamos por ella, por su vida» agregó.

La mujer, es una catequista muy querida en la comunidad de la Parroquia Cristo Rey. «En la Parroquia impactó el hecho y surgió la necesidad de hacer algo. Sintieron el dolor por nuestra catequista, una chica trabajadora, lo que demuestra la debilidad de nuestra justicia. Los ciudadanos no están ayudando, se quedan callados, por esa razón estamos pidiendo justicia» expresó el Párroco Edward Alphonso. «Creo que este hecho debe movilizar a toda la comunidad. Dios quiera que obre milagro en la vida de ella, vivir con una bala en la cabeza no es normal. Es una verdadera luchadora que hoy lucha por su vida» remarcó.

Por su parte Monseñor Bitar afirmó que un sector de la sociedad está enferma y este hecho lo demuestra. «Pedimos paz y sanación para nuestra sociedad, porque en el fondo los hechos de inseguridad hablan de una enfermedad social que nos ha herido de diferentes maneras, un hecho más es el que ha sufrido esta humilde y joven trabajadora. Por su salud rezamos y porque se esclarezca este caso» manifestó.