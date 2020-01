Contratistas yerbateros preocupados por exigencias de transporte

Después que sucediera este año, el accidente de tareferos que eran trasladados en una traffic sobre Ruta 12, con la pérdida de una vida incluso. Las reuniones y exigencias recrudecieron en cuanto al Transporte de tareferos a sus lugares de trabajo. Más allá de las condiciones del vehículo, que debe tener VTV y seguro entre otras cuestiones, se pide además una habilitación para el traslado, que es lo que preocupa a contratistas de la región debido al alto monto que eso implica, en términos económicos.

“Se pide que sean vehículos modelos 99 en adelante pero además hay que pagar una habilitación que es onerosa y muchos podemos cumplir con los requisitos básicos pero no con el pago de una habilitación, que no es para el traslado de turistas sino de gente que va a trabajar, no lucramos con eso sólo queremos cumplir con la ley”, dijo Juan R.,uno de los contratistas de la zona centro a Meridiano55.com.

Es que se encuentran preocupados y ya se reunieron con algunas agrupaciones de tareferos y en estos días, organizan una reunión mayor para evaluar la situación entre todos, la que podría darse en estos próximo días en Oberá