Dengue: Cuando la falta de previsión lleva a la urgencia

Siguen presentándose casos de dengue en la ciudad, más allá del Operativo limpieza que impulsó el municipio junto al Gobierno provincial hace unos días y que continuará este martes, los casos se siguen denunciando en una página de Facebook denominado “Alerta Sanitaria de dengue en Oberá”. Y no sólo allí sino en el Hospital Samic y Clínicas las consultas son múltiples en cuadros febriles que corresponden a la sintomatología del dengue. Los análisis con reactivos no se hacen en todos los casos, pero en laboratorios privados han reconocido que aumentaron las solicitudes y que muchos dan positivo- -aproximadamente unos 18 por dia- reconocía un bioquímico de la ciudad. En dos semanas, se inicia el ciclo lectivo lo que también preocupa.

Testimonios de médicos y enfermeros hay muchos, pero nadie quiere dar su nombre o piden no mencionarlos, ya que la susceptibilidad en las autoridades sanitarias están al máximo.

Incluso, muchos funcionarios no esconden su molestia con los medios de comunicación que traducen en notas acerca del problema. “En el 2016 tuvimos el primer episodio de epidemia de dengue, con 1600 casos, yo creo que nadie se acuerda de eso, donde no le tocó a este sector social, y ahí sacamos 500 camiones de chatarra”, dijo el Intendente Carlos Fernández hace algunos días haciendo referencia, a que el sector del microcentro es ahora el afectado y antes fueron los barrios.

Pero el mosquito no reconoce clases sociales y es errado creer que porque ahora es el microcentro el más afectado, se logra mayor difusión. Mal que le pese a quienes se enojan, los casos son muchos más en esta oportunidad y el cuidado debe ser de TODOS, porque el mosquito vuela y contagia, sin mirar a quien.

También están aquellos que aprovechan para “hacer leña del árbol caído” y generan ventajas políticas del dolor de muchos. El mismo Facebook en cuestión fue creado por el sector del Pro, que sin desconocer su importancia- intentó por todos los medios echar culpas mas que aportes.

Lo cierto es que, los empleados municipales fueron llamados compulsivamente a este Operativo de limpieza “imprevisto”, sin capacitación al personal y armado a raíz de la presión social. Que tampoco está mal, toda vez que sea efectivo para que la comunidad tome conciencia en limpiar sus terrenos y sacar sus cacharros, que luego la Municipalidad recopila.

Ahora bien, recopila gratuitamente (aunque hay quejas en muchos lugares que no), cuando hasta hace 2 semanas se pagaba 450 pesos para que eso suceda.(porqué no fue gratis antes?) La otra pregunta es donde va a parar eso, al decir del jefe comunal las botellas que se retiraron del fondo de un supermercado “fueron destruidas”, ¿y la chatarra? ¿Las toneladas de basura que se está sacando de las casas? : “Todo eso va a destrucción total”, sostuvo el alcalde. Y en todo caso, sobre el porqué esto no se hizo antes, contestó el jefe comunal, “porque es ahora cuando se produce el mayor brote.”

Claro está que lo dicho no iría de la mano de su siguiente aseveración. “Hoy (por el viernes) decimos alarma y alerta: concientización”, pero la previsión debía llegar antes porque el mosquito ya se instaló, ya puso sus larvas que pueden quedar por un año más esperando el tiempo propicio para nacer.

Evidentemente, como alguna vez dijo Herbert Castellanos, Director de saneamiento ambiental “el dengue vino para quedarse”, lástima que pocos hicieron caso de este concepto, incluso los mismos funcionarios. En definitiva, se trabaja con la urgencia y no con lo emergente.