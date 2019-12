Denuncian a tres policías por maltrato

Héctor Acosta, reconocido referente cultural de la ciudad, presidente de la Biblioteca Popular Hugo Amable y ex presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Kindgren, denunció a tres integrantes de la fuerza policial que habrían golpeado y detenido a sus hijos por no portar DNI. “Golpearon a mis hijos Natanael (23) y Lucas (22) en la madrugada del 25, fue en Plaza San Martín. Después de golpearlos, los esposaron y llevaron detenidos por no tener DNI. No le permitieron explicaciones, ni llamarme. Estoy como un padre partido al medio, denunciando a tres personajes que a mi juicio no son dignos de llevar el uniforme de la policía y mucho menos de portar un arma de fuego. Los impresentables son el oficial Maximiliano R. del Comando Radioeléctrico de nuestra ciudad, el otro se llama César B. y el menor, policía recién recibido, Ignacio W.” detalló Acosta en La Radio.

Según el padre, los hijos no tienen antecedentes, no estaban alcoholizados ya que son abstemios y estaban solos sin ocasionar ningún disturbio, por lo que no entiende el accionar policial. “Destaco al Comisario que me recibió y atendió amablemente. Nos explicó donde debíamos hacer la denuncia, que ya está hecha. Creo que no son todos así, quiero justicia. Estoy indignado, siempre sentí orgullo de nuestra policía, pero hoy quiero denunciar a estos policías que dan vergüenza. A mí me dolieron los golpes. Crié a mis hijos sin violencia, ellos saben escuchar consejos, estuvieron siempre a mi lado” expresó.

La denuncia fue radicada en Fiscalía de Instrucción N° 2 de Oberá, el 28 de diciembre, 2019.