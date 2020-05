Denuncian caso de supuesta mala praxis en Samic Oberá

Después de mas de un mes de asistir al Samic de Oberá en repetidas ocasiones, tratado con antibióticos y por un supuesto problema cutáneo, con calmantes y otros remedios pero sin análisis alguno-según su esposa-un hombre de 31 años falleció por una “sepsis generalizada”, al parecer por una bacteria que provocó esa herida cutánea, hecho que habrían detectado 24 hs antes de fallecer. Lorena Meza, con un niño con graves problemas cardíacos y gran dolor por la pérdida de su esposo hoy denuncia al Samic de Oberá por mala praxis.

“Estoy con mi niño internado, tiene un problema de cardiopatía congénita y problemas neurológicos, su corazón necesita cirugía, le detectaron a los 3 meses y está por cumplir un año el mes que viene, necesita entrar a cirugía y no me dan respuestas. Pero a ello le sumo este difícil momento-dijo sollozando- mi esposo empezó los primeros días de abril con un granito en el codo izquierdo, lo atendieron en la guardia, le dieron pastillas porque tenia fiebre, le dolía mucho, fuimos y volvimos varias veces hasta que le pidió al medico de guardia que le drene esa infección o pus que tenia, le dijeron que no. Le dolía mucho, su brazo estaba cada vez peor. Le hicieron la prueba del covid dio negativo y le mandaron a casa otra vez, empezó luego con un dolor en la columna o los riñones”, relató la mujer .

Dijo que “las primeras veces iba a la guardia en su moto, luego ya no podía subir, mi yerno le llevaba porque yo no podía dejar a mi bebé, le decían que era lumbar su problema, llamábamos al teléfono fijo para ver si lo llevábamos o no, porque no podia estar en el Samic por el tema del coronavirus, él lloraba de dolor. El 2 de mayo logré que le internen porque su color de piel era muy feo, le pusieron sonda y el 5 me dijeron que tenia una bacteria que le habia entrado al cuerpo y le afectaba los riñones, el hígado y a las pocas hs estaba en terapia y con respirador. Exigí hablar con el Director y ahí me dijo qué era, pero hasta entonces cuando le internaron no le hicieron ningún análisis, cuando me dejaron ingresar a terapia falleció delante mio”, contó dolida la mujer.

Explicó que cada vez que iban al Samic “siempre fueron diferentes médicos que le atendían, tengo las recetas de loso que firmaban, hasta le mandaron a usar muletas porque no podia pisar, cada medico que le veía suponía lo que tenia porque no le hicieron análisis de sangre alguno. Anteriormente a eso, él nunca estuvo internado, nunca tuvo problema de salud alguno, era un hombre muy fuerte, se llamaba Victor Antunez de Souza”, mencionó Meza muy compungida.

En diálogo con El Aire de Integración sostuvo que “pude hablar con el director del Hospital horas antes de que fallezca, ahi me dijeron que era una bacteria pero ya estaba con infección generalizada, él me decia que no podía respirar ya cuando lo internaron, fue tremendo su padecer”, precisó.

Lorena tiene 7 hijos, el último bebé era hijo de ambos. “Él era el sostén de la casa, porque cuando mi bebe nació con problemas yo dejé de trabajar, ahora solo tengo el salario universal de 3 nenas y del bebé que tiene problemas.Hice la denuncia por mala praxis, tengo que retirar la copia para seguir la causa”, aseguró.

Lorena quiere explicaciones, “no solo por lo que pasó con mi esposo sino por mi bebe, necesita un traslado, necesita lo vean, es de alto riesgo y necesita una consulta cardiológica mayor. Mataron a mi marido por falta de atención medica y mi bebe sigue de igual manera, tienen que derivarlo, yo no puedo movilizarme, con el tema del coronavirus no hay ni colectivos y no me dan respuestas. Ya lo atendieron en Corrientes en su oportunidad y fui sola porque me derivaron pero no me llevaron, el medico allá me dijo en su momento como iba a ir con el colectivo, pero aquí no me dan respuestas”, indicó entre llantos.

