Denuncian golpiza a joven hipoacúsico en B° Nuevo

El último fin de semana se produjo un hecho de violencia en el Barrio Nuevo de Oberá, donde un joven hipoacúsico de 28 años fué brutalmente agredido y según denunció su madre con inacción policial de por medio, ya que llamaron al 101 pero nunca acudió la policía.

Graciela Volmer, comentó así al Aire de Integración que ” mi hijo además de ser hipoacúsico tiene una prótesis en una oreja, el nació con eso y tuvo varias cirugías. El sábado salió y me dijo que estaría en la casa de un amigo, pero acá tenemos dos familias que que se creen dueños del barrio e inclusive hay una casa que escuchan música fuerte y ya tuvo varias denuncias, él fue allí, no sé que pasó y terminó con fractura de pómulo y tiene suturas en la ceja en la nariz además de problemas con su prótesis. El trabaja, me estaba haciendo la casa, no es un vago, esto es tremendo”, señaló muy dolida.

Agregó que “Yo no puedo creer que después de hacer la denuncia estas personas aun estén caminando tranquilos por el barrio, es más, ese mismo sábado una vecina fue a la policía a hacer la denuncia a la tercera y no le quisieron tomar, se llamo al 101 y nadie apareció, porque aquí hay un aguantadero, muchos líos los fines de semana y nadie hace nada. A mi el domingo me atendieron muy bien, cuando hice la denuncia, pero el sábado no asistieron a los llamados que se hizo a la linea 101”.

Dijo que “a mi hijo le tiraron piedras con una gomera, una vez en el piso, fue terrible lo que le hicieron, una vecina lo socorrió sino no contaba el cuento, todos los agresores son mayores, me da mucha bronca esto. El tiene que hacerse una cirugía ahora por el tema de su prótesis, con antibióticos y calmantes porque su rostro está desfigurado”.

Remarcó que “esto sucede siempre en el barrio y nadie toma cartas en el asunto, son hechos delictivos fuertes donde en el medio hay sustancias y alcohol, es tremendo”, señaló la mujer.