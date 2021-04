Denuncian que la Municipalidad contrató empresa tercerizada de reciclado y dejó sin trabajo a más de 10 familias

Hace un tiempo se dió a conocer el trabajo de concientización en cuanto al reciclado de la basura que encaró el municipio. Se colocaron luego containers para recolectar plásticos por un lado y cartones por el otro. Se dió a conocer que la empresa encargada de esto es una tercerizada (VDL), que solamente en un envío a Córdoba el 28 de marzo, sumó 19 mil kgs de cartón. El problema pasa porque las familias que realizaban anteriormente esta tarea, denuncian se quedaron sin trabajo, pues la empresa busca el material de los negocios y recicla y quienes vivían de esto, ya no lo pueden hacer.

«Todo el material reciclable llevabamos de los supermercados, hace mas de 6 años, lo apilábamos, embolsábamos y hacíamos el trabajo sin queja alguna de nadie, no hay ningún supermercado o empresa que diga lo contrario, ahora con esta nueva empresa nos sacaron el trabajo», dijo Juan Godoy, quien era el nucleador de muchas familias que vivian de esto. Coincidentemente, Fabián Almirón, también solicitó a quienes tienen plastico o cartón para buscar que le avisen, ya que también se quedaron sin material para reciclar.

» Supuestamente esta empresa esta habilitada y nosotros no, ellos van a los supermercados y empresas y retiran el material en nombre de la Municipalidad y ahora recaudamos un 20% de lo que lográbamos antes, ya ni conviene mover un auto para buscar los materiales. Ahora estamos sin trabajo, son muchas familias y jóvenes que hacían este trabajo, nosotros éramos 4 familias y además dábamos changas para los jóvenes y en la planta de Copisa hay mas», sostuvo Godoy.

Comentó que «le vendíamos a una empresa que es reciclajes Posadas, a ese lugar llevábamos, tenemos un galpón y alli separábamos plásticos, cartones, botellas pet por otro lado, cada uno con su destino y lográbamos vivir de eso. Luego, hace un tiempo, la Municipalidad mandó a un representante que fue adonde trabajamos y quedamos contentos porque pensamos ibamos a trabajar en conjunto, y no, todo lo contrario, nos sacaron el pan, en vez de sumar voluntades dejaron en manos de la empresa todo. Nosotros sacábamos un salario de un empleado de comercio, con todo el trabajo que eso conlleva, pero vivíamos, ahora no tenemos trabajo directamente», dijo.

Sostuvo que «Mi galpón no está habilitado porque no puedo pagar eso, estamos en un terreno privado, que si bien no fue subdividido no es espacio verde. Este representante municipal se presentó y dijo que íbamos a trabajar en conjunto y nada que ver. La empresa actual tiene habilitado el galpón pero si ven es un amontonamiento de material, muy distinto a lo que hacíamos pero nadie controla», se quejó.

En el Barrio Copisa, ocurre lo mismo con las familias que allí se aglutinaban para hacer la separación y buscar los cartones y plásticos. «Ahora juntamos lo que podemos de las casas de la gente, porque los grandes supermercados y empresas le dan a esta empresa tercerizada», dijo Fabían.