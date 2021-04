Denuncias y defensa del proceder policial en el Barrio del Km 8 de Oberá

El sábado último dos jóvenes filmaron una situación aparente de maltrato, en dependencias del Comando Radioeléctrico de Oberá ubicado en Barrio Gunther, donde se observa en muy pocos segundos un episodio extraño, de una supuesta irregularidad. Tras esta situación, las jóvenes y su madre son demoradas por el personal de la entidad policial aludida, al haber ingresado al predio para «ver» lo que ocurría dentro.

La incautación del celular y de la documentación de una de las jóvenes, asi como el «arresto» de las mismas, ofuscó a la madre de ambas-vecina del Barrio Yerbal Viejo-quien acudió a la justicia y a la Comisión provincial de la prevención de la tortura. Para lelamente, algunos vecinos del Barrio Yerbal Viejo, salieron en defensa del personal policial en la noche del miércoles, con algunos carteles y aplausos de aliento a los mismos, defendiendo el proceder del personal de la fuerza.

En declaraciones radiales Patricia Almoa, madre de las jóvenes sostuvo que «cuando pasó esto estábamos las 3, mi hija menor de 16, la otra de 21 y yo, se escuchaban tiros, corridas y desmanes, salimos y de chusmas que somos, empezamos a ver que sucedia, alli vimos lo que se observa en la filmación que mis hijas vieron y filmaron, enfrente del Comando. La verdad que nunca pensé que tendría estas dimensiones, por querer denunciar lo que me parece no debe suceder. Hoy me siento amenazada y perseguida, hasta algunos vecinos que conforman el consorcio me echaron del barrio», explicó.

Respecto al tema, el titular de la Comisión de prevención de la Tortura, Eduardo Magno Scherer indicó que «el lunes por la noche tomamos conocimiento de la circulación del video a traves de plataformas digitales, donde se observa la parte de atrás del Comando, y se escuchaban algunos gritos y manifestaciones que hacían quienes filmaban, donde aparentemente había una persona que estaban maltratando dentro del edificio policial».

Agregó que «ante esta situación, el martes pedimos un informe a la jefatura de Policia de la provincia, para conocer que ocurrió. Sin perjuicio de ello, se constituyó una comisión conformada por un miembro de nuestra entidad, que se apersonó ante el Comando, dialogó con ellos, tomó contacto con la madre de las jóvenes, que radicó la denuncia en la Fiscalia de instrucción n 2, donde también estuvo nuestro representante, que inició una investigación para detectar quien era la persona que había sido filmada en la supuesta agresión».

Dijo asimismo que «el comisionado detectó a esta persona pasado el mediodía del martes, en la seccional tercera, pudo acceder a material fotográfico y se solicitó la autorización de la persona involucrada para hacer la denuncia ante fiscalía también por su caso. Asimismo, pedimos la devolución del celular y documentación de la menor que tenía el personal policial. También realizamos la presentación ante la defensoria de niños, niñas y adolecentes para que tomen intervención ya que hay una menor involucrada en la detención de las jóvenes que filmaron. Por otra parte, hicimos otra presentación ante la supuesta situación de hostigamiento que relató la madre sufría luego del hecho por personal policial», mencionó.

«Es decir que actuamos ante la detención de la persona involucrada en principio en la filmación, de nombre Ricardo y que habría sido sufrido aparentes maltratos y luego, por las dos jóvenes también detenidas y la situación que eso generó, dando intervención a los otros organismos competentes», indicó Scherer.

Ahora, la investigación tendrá caminos diferentes de acuerdo a cada uno de los hechos ocurridos el mismo sábado a las 2 de la mañana.

En la noche del miercoles en tanto, un grupo reducido de vecinos del Barrio Yerbal Viejo, se hizo presente ante el edificio del Comando Radioeléctrico para manifestar su apoyo agradecimiento ante cada vez que los han requerido.

Sucede que frente a este barrio de Iprodha, existen también vecinos ubicados en un asentamiento, muchas veces enfrentados entre si. Si bien la situación de supuesto abuso o maltrato transita otro carril, no tendría vinculación con la defensa del buen accionar policial, ya que las conductas se contraponen.