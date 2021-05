Destitución de Fragueiro

El juez de Familia y Violencia Familiar 2 de Puerto Iguazú, Pedro Alberto Fragueiro, fue destituido de su cargo por decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Misiones.

Al respecto el Diputado Provincial, Rafael Pereyra Pigerl, destacó que los Órganos Constitucionales y la Justicia misionera está actuando con perspectiva de género, de acuerdo a los Tratados Internacionales; normativa nacional y provincial en la materia.

«La justicia cuando llega, siempre es satisfactoria y reparadora. Cuando hice la denuncia al órgano Constitucional, esperaba está decisión», dijo el Diputado Provincial del Frente Renovador Dr. Rafael Pereyra Pigerl, uno de los impulsores del Jurado de Enjuiciamiento que terminó con la destitución del Juez de Familia y Violencia Familiar de Puerto Iguazú, Pedro Fragueiro.

Pereyra Pigerl remarcó especialmente que «existe una clara política de estado de los tres poderes, que han sostenido la clara decisión de que la Violencia de Género, no es tolerable, provenga de quién provenga, más aún cuando el responsables integra uno de los tres Poderes del Estado», destacó.

«Esta fortaleza institucional está plasmada en este caso y habla de la garantía con la que cuentan los ciudadanos en los tres poderes del estado, encabezados por el Ingeniero Carlos Eduardo Rovira en la Cámara de Diputados, el Dr. Oscar Herrera Ahuad, en el Ejecutivo y desde el Poder Judicial x por quien Presidió el Órgano Constitucional Dra. Rosana Pía de Venchiarutti», expresó.

A la vez indicó que hoy es un día especial que califica a Misiones en forma Institucional, como primera, no solo en legislar Violencia de Género, sino hacer cumplir la misma en todos los estamentos del Estado. «También creo que la decisión histórica no es solo para las víctimas, sino para toda la sociedad misionera, que necesita interpretar los valores que rigen socialmente y quién no lo cumple sufre sus consecuencias», sostuvo.