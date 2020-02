Detectaron importante foco de reproducción de Aedes Aegypti en pleno centro de Oberá

Se están llevando a cabo tareas de recolección de residuos que podrían convertirse en posibles criaderos de mosquitos en los barrios de Oberá. Esta tarea la está llevando adelante la Municipalidad junto a las Comisiones Barriales.

En los últimos días se realizaron estos controles en un terreno sobre Av. Misiones entre calles México y Venezuela. Allí se encontraron cientos de botellas abandonadas al aire libre generando gran foco de reproducción del mosquito Aedes Aegypti transmisor del virus del Dengue. Esta podría ser una de las causas por la cual gran cantidad de vecinos que viven en dicha manzana y cuadras aledañas contrajeron el virus en los últimos días.

El Director de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad Herbert Castellanos, señaló en diálogo con Meridiano55 que “nos llamó la atención que teníamos muchos casos en la zona por lo que procedimos a controlar y encontramos algunos pequeños criaderos. En este caso que es más grande, nos sorprendió porque se ve a simple vista que está hace mucho. Dimos vuelta todas las botellas y le intimamos a los propietarios a que solucionen este problema”.

Castellanos indicó que la eliminación de los pequeños criaderos es muy importante para controlar el dengue, “pareciera que no estamos llegando con el mensaje, ya que la gente cree que la fumigación es el control de las enfermedades, pero el control es la eliminación de los criaderos del mosquito. En todos los bloqueos que estamos haciendo estamos encontrando justamente criaderos en las casas de los pacientes”, explicó.

El titular de Saneamiento Ambiental indicó que, si bien el decacharrizado es importante, lo principal es detectar y eliminar los criaderos de mosquitos por más pequeños que sean, “nos tiene que servir para ir cambiando los hábitos, haciendo campañas de educación permanente porque los mosquitos están todo el año, lo que no teníamos es circulación viral. Seguramente se van a seguir registrando casos y ahora con los recambios en vacaciones es probable que el problema se profundice. Cuando no teníamos casos autóctonos de dengue, el problema tenía una solución más sencilla, porque la enfermedad era importada. Ahora tenemos por todos lados casos autóctonos. Hay tantos casos febriles que evidentemente tenemos la enfermedad en la zona, la verdad es que no ayuda saber la cantidad de casos, pero hacemos entre 10 y 14 bloqueos por día. Este lunes 3, fueron aún más y no terminamos de hacer los trabajos por la cantidad”, señaló el funcionario.

Sobre cómo actúan al encontrar focos de reproducción de mosquitos manifestó, “a partir de ahora vamos a comenzar a ser más enérgicos y actuar de oficio en el sentido de que si lo podemos solucionar lo haremos con cargo al propietario. En el caso de la Av. Misiones ya están intimados. Realmente es mucha la cantidad de envases y otros elementos que hay por lo que los propietarios decidirán qué hacer con esos elementos y lo que no puedan lo vamos a retirar nosotros”, explicó Herbert Castellanos.