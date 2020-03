Día Internacional de la Mujer: Derechos que están torcidos

El Día Internacional de la Mujer no es algo que se celebre, sino que es una lucha que se recuerda, que se debe profundizar y sostener. Esto es así porque hay mucho que cambiar, mucho que sembrar, para sacarnos de la cultura machista en la que nos criamos. Donde animemos a las mujeres a que se desarrollen libremente, donde sus decisiones-las mias, las tuyas- se deban respetar. Libres de condicionamientos heredados o religiosos. Donde ser mujer no implique necesariamente ser madre. Mujeres en equidad con los hombres. Mujeres a las que se escuche, se respete y se valore, eso es lo que se pide. No festejamos, sino, recordamos, porque fueron mujeres de lucha por sus derechos laborales las que dieron nacimiento a esta fecha.

Es verdad, que fuimos avanzando, que fuimos demostrando que somos aptas para todo tipo de actividad más que procrear y educar. Pero hoy el avance también nos pone en peligro, porque nada peor para el sistema patriarcal que “el miedo” a que seamos iguales.

Y podemos hablar de género, podemos ser de sexo femenino y autopercibirnos de género neutro, hoy se habla de nuestros cuerpos, de la decisión sobre ellos que nosotras-nosotres-podamos tener.

Pero nos siguen violentando por eso mismo, por defender nuestro cuerpo, por pedir respeto, por querer tener los mismos ingresos por igual trabajo. Los femicidios son directamente proporcionales a la cultura machista imperante en nuestro entorno, está claro.

Y la cultura machista o patriarcal no sólo está instalada en el hombre, sino muchas veces también en la mujer. Cuando insistimos en dividir el color, las tareas, las responsabilidades por sexo. Cuando la ropa, la actividad deportiva, el trabajo “debe ser” de uno o de otro sexo. Y repetimos y justificamos que la joven sea abusada “porque vestía un short y eran las 12 de la noche y andaba sola”.

El Día Internacional de la Mujer es para esto, para repensar nuestras acciones y hacer una instrospección hacia nuestro ser más profundo, sobre cómo vemos a la mujer en estos tiempos. ¿Qué tan importante es para nosotros saber si es hombre, mujer, travesti, trans o de género neutro?. ¿Hace verdaderamente al ser humano esta diferenciación?¿O son las acciones que realice en pos del otro/a/e lo que debe clasificarla/o/e?.

Este 8 de Marzo, no importa tu sexo ni tu género: Pedí y accioná para que el respeto prime, porque si eso ocurre, la violencia se termina. Si el sistema patriarcal cae, la equidad gana. Porque si dejáramos de pensar en lo que le corresponde a él o ella: la igualdad dejaría de ser una utopía.