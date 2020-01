Disconformidad en ATE por propuesta de bonos

Victor Paredes, titular de ATE Oberá, se mostró muy molesto ante la propuesta del ejecutivo de otorgar dos bonos de 2500 pesos en vez del aumento del 15 por ciento al básico como solicitaron. “Desde mitad de año que venimos recibiendo bonos y bonos, no es que estemos en contra, pero había expectativas de que antes del fin de año que pasó se discuta por un 15 por ciento al básico. Había buena predisposición de ellos. Dijeron que era factible y hoy a la mañana nos salen con que la oferta es otra vez bonos. Estoy casi convencido de que los compañeros no van a aceptar, porque esperaban otra cosa. Pensábamos que trataríamos en asamblea una propuesta de aumento al básico de 10-15 y en realidad nos encontramos con que nos mintieron. Los compañeros van a decidir” expresó Paredes, quien abandonó la reunión al escuchar la propuesta. “Es que fui a escuchar otra cosa y nos salieron con eso. Pasa que el gobierno provincial nos acostumbró con migajas, lo único que recibimos de aumento en lo que va del año es del 23 por ciento, contra una inflación del 58-60 por ciento. Estamos terminando peor que el año pasado, es vergonzoso, no se puede creer más en ninguno de ellos” resaltó.