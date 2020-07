Docentes Autoconvocados de Oberá proponen iniciar un paro virtual por 48 horas

En la mañana de este lunes 27 Docentes Autoconvocados, junto a integrantes de UTEM y Tribuna Docente, realizaron una asamblea seguida de una marcha por las calles céntricas. Similares encuentros se desarrollaron en distintos puntos de la provincia para evaluar la situación actual y elaborar propuestas, las que serán debatidas en una asamblea provincial a realizarse mañana, a las 17. En Oberá, acordaron llevar como iniciativa iniciar un paro virtual por 48 horas.

“Fue con una importante participación docente de todos los niveles, para acordar estrategias para llevar adelante en reclamo de temas que venimos abordando. Se decidió la no vuelta a clases virtuales si el gobierno no garantiza elementos de bioseguridad, nombramiento de porteros, cocineras, mantenimiento de las escuelas, envío de materiales didácticos, entre otros. Seguimos exigiendo los 12800 pesos de básico desde el mes de febrero, hoy ya desactualizado. La asamblea decidió llevar adelante un paro, por 48 horas, no se van a enviar más las actividades virtuales, acompañado por una marcha con antorchas a realizarse el miércoles 29 a las 17 por el centro de la ciudad. Si no hay respuestas se extenderá por 72 horas” explicó Anibal Ramirez, referente del grupo.

