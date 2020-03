Docentes autoconvocados seguirán de paro esta semana

En Asamblea multitudinaria este miércoles en San Vicente, donde la Ruta 14 estuvo cortada hasta las 17, los docentes autoconvocados decidieron continuar este jueves y viernes con la medida de fuerza y realizar asamblea el sábado a las 9 en Oberá.

“Se votó casi por unanimidad seguir con la medida y reunirnos nuevamente el sábado en Oberá. No recibimos ninguna invitación oficial a una mesa de diálogo como publicaron muchos medios, pero igualmente lo que se pretende es que se tenga esta reunión esta semana, no el miercoles 18, no queremos dilatar el encuentro ni que se estiren tiempos”, dijo Marcelina Núñez, una de las docentes referentes de la zona centro.

Añadió que ” cada dia se suman mas docentes y es que evidentemente los gremios no entendieron lo que piden las bases, por lo que actuamos nosotros”, señaló.

Durante la jornada de este miércoles, la Ruta 14 estuvo cortada a la altura de San Vicente, donde los docentes realizaron su asamblea en el medio de la ruta.