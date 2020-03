Docentes cumplen con el anunciado corte de ruta

El corte de ruta de los docentes que desarrollan un paro por 72 horas, se lleva a cabo a la altura del km 13 de la Ruta Nacional 14. Tal como lo habían anunciado en la segunda jornada profundizaron la medida de fuerza, con este corte que se extenderá hasta las 18. “Hay un alto acatamiento en toda la provincia. Ayer más de 500 docentes participaron en la marcha y hoy estamos con el corte. Pedimos que la comunidad entienda que la situación que atravesamos no da para más. Esperamos la apertura del gobierno al diálogo, porque estamos decididos a seguir con la lucha hasta ser escuchados” afirmó Anibal Ramirez, uno de los voceros del grupo.

La medida de fuerza se levanta por 15 minutos cada hora. “Hasta el momento no tuvimos ningún gesto de la provincia. La remoción de Maidana en el Consejo tiene que ver con una interna del Frente Renovador y pase de factura porque no pudo evitar el paro. Nosotros seguimos insistiendo en que el docente tiene que tener un salario digno, lo que ofreció el gobierno no alcanza, solo sigue con la precarización” agregó Ramirez.

Largas colas de vehículos se concentran en cada carril de la ruta durante el corte.