Docentes en Lucha aclaran que no fueron convocados a mesa de trabajo con Ministro Trota

La agrupación de Docentes Autoconvocados, reconocidos como Docentes en Lucha, a partir de las acciones del 2019-2020 y reclamos por mejoras salariales con respuesta favorable, dieron a conocer un comunicado donde exponen el malestar por no ser contemplados en la reciente mesa de trabajo llevada a cabo con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, donde además abordaron el tema salarial.

Comunicado: Los Docentes Autoconvocados de la Provincia de Misiones queremos comunicar a la docencia misionera en general, que ante las versiones periodísticas que informan que el gobierno provincial ha mantenido reuniones donde se abordó y acordó un incremento salarial para el presente año, nosotros NO HEMOS SIDO CONVOCADOS , ni hemos acordado una nueva entrega de los derechos docentes, que cualquier anuncio que se haga al respecto, NO CUENTA CON EL AVAL DE REFERENTES AUTOCONVOCADOS.

A su vez, queremos repudiar la actitud y el accionar del Gobierno de la Provincia de Misiones como así también del Ministro Sedoff al no convocarnos a la mesa de trabajo con el Ministro Trotta, lo consideramos una provocación innecesaria que generó malestar en miles de colegas que no se vieron representados, tiene que saber el gobierno que nos mantenemos alertas y seguimos sosteniendo que la dignidad no se negocia sino que se defiende! Sigamosluchando unidos.. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!

Docentes en Lucha: Autoconvocados de la Provincia de Misiones.

25 de Enero de 2021.