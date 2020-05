Docentes llevan tarea a no videntes a sus casas

Si estudiar siendo no vidente o de baja visión es un desafío, hacerlo en tiempos de pandemia es doblemente merecedero, en el Centro Amigos del Ciego “Margarita Higa” de Oberá funciona un Instituto educativo, que sigue adelante con tareas y contención a sus alumnos a través del gabinete de docentes y profesionales.

“No son todos los que tienen teléfono y el que tiene a lo mejor no posee conexión a internet, tenemos pocos alumnos no videntes pero varios de baja visión, nos ayudan los padres o la familia y cada docente se ocupa de que puedan recibir tarea, incluso llevándoles a sus casas la misma”, contó Mirta Santander, apoderada de ambas instituciones. Explicó que cuentan con “psicopedagoga, psicólogo, profesor de educación física, fonoaudióloga, y docentes, cada uno hace su aporte para que el chico este contenido y acompañado”, mencionó.

Si bien los alumnos son de recursos humildes mayormente, “los docentes hacen un esfuerzo y van hasta sus casas a llevarle tareas, muchos son alumnos de otras escuelas y hacen la integración con nosotros y necesitan estar contenidos y seguir aprendiendo”, dijo.

“No tenemos acceso a ninguna bolsa de mercadería para darles, reunimos lo que podemos de donaciones y les llevamos, dependemos del SPEM pero no podemos cobrar cuotas significativas. Ahora pretendíamos pedir ayuda a la policia para que lleven el sobre de tareas a las casas de alumnos que no tienen celular y que de otra manera, no se pueden conectar con nosotros”, indicó .

La función social que tiene el Centro y el Instituto es muy importante, no solo en cuanto a la enseñanza para conducirse en la vida como no vidente o ciego, sino la posibilidad de desenvolverse solo. “Muchas veces el Centro y el Instituto deben incluso mediar con salud pública para la atención sanitaria, ya que no les resulta fácil comunicarse, pedir un turno, debido a que el esquema de atención-incluso educativo-esta pensado para alumnos con todos los sentidos, no para chicos especiales, muchos con retraso madurativo y baja visión, como los que tenemos”, dijo Santander.