Efecto pandemia: De boliche a restó bar

Muchos se reinventan con la pandemia, sobretodo con respecto a quienes tienen emprendimientos turístico o vinculados a eventos y espectáculos. El caso de Osvaldo Elizalde, propietario de un boliche bailable en Oberá (ubicado por calle San Martín) es uno de ellos. Se reacomoda y piensa en un futuro incierto, más allá de las deudas que se siguen sumando.

“Hemos solicitado ayuda, tramitando creditos para los costos fijos que tenemoshace 4 meses que estamos parados, sabemos que somos lo ultimos en arrancar en la nueva normalidad. Tratamos de adaptar el boliche a un bar pero claro que la rentabilidad no es igual, de todas formas podría permitirnos pagar algunas cuentas”, indicó.

Sostuvo igualmente que “si se llegara a habilitar los boliches no sería antes de in de año y la verdad no sabemos que tanto saldra la gente allí, entre el miedo que tiene al virus y la falta de dinero, se complica. Nosotros venimos en un descenso desde el 2018, cn la crisis de Macri y ahora con la pandemia peor”, precisó el empresario.

Agradeció a los dueños de los locales que no le cobran el alquiler por el momento pero ya no podrá seguir asi. “Tenemos servicios que pagar, empleados a quienes le pagamos lo mínimo pero hay que pagar. Y estamos inseguros por el futuro, cuando se arranque cómo será, hay muchos lugares que se abrieron y la gente no va, bares y confiterías, es mucho que analizar”, explicó.