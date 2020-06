El 0800 municipal recibió mayormente pedidos de descacharrización y denuncias por tema cuarentena

Habilitado hace poco más de mes y medio, el numero gratuito 0800 888 6865, de la Municipalidad de Oberá, trató temas vinculados mayormente al Covid 19, dengue, donaciones y descacharrizado , se canalizaron diferentes cuestiones por esa linea, que fueron atendidas y califican como exitoso este canal.

“Son 24 días hábiles de llamadas, donde se recibieron 725 llamadas con muchas gestiones favorables, las mas importantes 139 llamadas por descacharrizado con mas de 80 visitas domiciliarias y respuestas efectivizadas. También, 127 llamadas por viajes de personas que necesitaban regresar a sus domicilios desde Bs As, de las cuales 45 lo hicieron, las demás fueron consultas mayormente. Asimsimo, 76 denuncias de comercios, por diferentes temas y 24 por incumplimientos de cuarentena”, explicó Fernando Vitelli, bajo cuyo sector funciona el área.

Destacó el apoyo de ciudadnos que hacen ver no se cumple con las reglamentaciones en cuarentena y aquellos que comunican por fumigaciones y descacharrizados que son necesarios hacer. “Debemos realizar las denuncias , porque es necesario cuidarnos. Claramente cuando abramos mas los rubros tambien se va a ir resintiendo el control, por lo que el compromiso comunitario para que no exista circulación viral del Covid es importante. No está mal que digan o denuncien, para que todos nos respetemos y seamos responsables con nuestra salud y la de los otros”, explicó.

La linea gratuita funciona de lunes a viernes de 8 a 18 hs para recepción de inquietudes, denuncias y cuestiones municipales