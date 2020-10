El Círculo de Periodistas repudió actitud del Concejo hacia periodistas

A través de una misiva dada a conocer a la opinión pública, el conglomerado de periodistas de la zona centro, hizo conocer su postura ante la situación evidenciada en el legislativo obereño no permitiendo el trabajo de periodistas. El comunicado señala que «El Círculo de Periodistas Ignacio Ezcurra mediante la presente nota, deja en claro y sin lugar a dudas su total repudio ante la flagrante acción discriminatoria del Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá, al solicitar a los periodistas correctamente acreditados para la habitual cobertura de las sesiones ordinarias, que no se presenten. Más allá de toda elucubración, llama la atención que a 202 días de iniciado el protocolo oficial de crisis sanitaria, el no permitir el desempeño de la labor a los cronistas se haya producido inmediatamente luego de la presencia de casos positivos de covid19 en un medio local.

Es grave, seria y lamentable la decisión tomada por las autoridades legislativas comunales que demuestran en ese acto una absoluta falta de conocimiento de los derechos de las personas y de los comunicadores, ante tamaña actitud de índole discriminatoria. El ejercicio de la profesión periodística se encuentra enmarcado en la categoría de trabajo esencial y se realizó durante el año en curso, en consonancia con la crisis que atraviesa la sociedad en su conjunto, bregando por transmitir la información, como es su digna función, sin pretender en ningún momento vulnerar los protocolos de distanciamiento y prevención establecidos por la autoridad sanitaria, buscando desempeñar su rol sin privilegio alguno y sin generar situaciones que pudieran propender al contagio de la población.

Es nuestro deber, como comunicadores y como miembros de esta sociedad, expresar a viva voz nuestra disconformidad ante lo que consideramos un hecho de discriminación grave que debe generar un alerta ante las mismas autoridades, de los distintos Poderes del Estado, por el riesgo que conllevan estas actitudes emparentadas con el abuso de poder.

Asimismo, sostenemos que más allá de los rumores, es necesario una explicación oficial del hecho, por parte del legislativo obereño, entendiendo que se debe apuntalar la prevención y cuidados y no las prohibiciones».