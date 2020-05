El comedor universitario de Oberá iniciará servicio de viandas para sus alumnos

El comedor de la regional Oberá de la Universidad Nacional de Misiones, UNaM, reanudará su actividad. En el marco de la emergencia sanitaria y epidemiológica, será a través del servicio de viandas. El beneficio, estará destinado a los alumnos de la Facultad de Ingeniería y Facultad de Arte y Diseño. La idea es poner en marcha la ayuda la próxima semana, en lo posible, el lunes 1° de junio.

“Estamos trabajando para iniciar la actividad la semana que viene. Nosotros hicimos un censo, tanto Ingeniería como Artes y sabemos que hay cerca de 300 estudiantes de otras localidades que se quedaron en la ciudad por distintas razones. Por un lado por el acceso a la conectividad, no toda la provincia tiene el suficiente servicio, o por tener mejores condiciones para el estudio, como ser privacidad. Serían potencialmente los que van a utilizar el comedor. Fijamos como objetivo el lunes 1°, pero sino el martes o miércoles a más tardar” explicó Sergio Katogui, Decano de la Facultad de Ingeniería. “La modalidad será por retiro de vianda. No van a poder venir a hacer uso del comedor como era habitual. sino que va a ser por retiro de vianda, es decir el estudiantes tendrá que venir con el recipiente y se llevará la porción de la comida. Ya lo hemos hecho en el 2009 por la epidemia de H1N1” agregó el Decano.

Por otro lado, Katogui, aclaró que las clases presenciales no se van a iniciar y que la apertura del comedor, no significa que sea una instancia previa al reinicio de la actividad presencial. “Esto se debe a la necesidad de que nuestros alumnos tengan una buena alimentación. Pero, no estamos en condiciones de asegurar cuándo se van a poder retomar esas tareas presenciales” subrayó.