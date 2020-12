El covid 19 retrasó tratamientos de otras enfermedades

La pandemia es sin dudas el eje de la tarea médica profesional en todo el país. Por lo que la Salud Pública en Misiones se abocó principalmente a las medidas propias del covid 19. Según explicó el referente de epidemiología del Hospital Samic de Oberá, Dr. Lien Kuo, eso afectó directamente al tratamiento de otras enfermedades, como así también al diagnóstico temprano.

«Tuvimos muchos problemas con el tema de la pandemia, porque mucha gente necesita móviles, colectivos para viajar, hemos tenido varios retrasos de controles y mucha gente que interrumpieron su tratamiento, porque no pudieron venir a retirarlos. Eso es lamentable, no se pensó adecuadamente en eso, antes de determinar cuarentenas eternas que en realidad no nos lleva a ningún lado. Para mí las dos primeras cuarentenas fueron las únicas que sirvieron” afirmó el profesional a propósito de pacientes con VIH. «Hay pacientes con cuadros comprometidos y espero que los que dejaron el tratamiento y ahora están retomando no tengan mayores complicaciones con el tema de la resistencia. El abandono puede generar resistencia antiviral y es un tratamiento que deja de ser efectivo» señaló.

Kuo explicó que aún no tienen datos fehacientes de la magnitud del retroceso del tratamiento o diagnóstico de otras enfermedades. «Hay un montón de tratamientos que se atrasaron en diagnóstico y tratamiento. Son complicaciones que el sistema de salud lo va a tener que afrontar, hubiera sido más barato prevenirla que diagnosticarla tardíamente y tratarlas. Hay pacientes oncológicos que empeoraron su situación por el retraso de sus tratamientos. Aparte del covid todas las otras enfermedades siguieron estando, siempre estuvieron y van a seguir estando, por eso es una lástima que no se haya pensado antes y tomar medidas en base a esas situaciones en particular” subrayó.