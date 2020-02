El Ministro de Salud se reunió con el Intendente de Oberá a puertas cerradas, por tema dengue

Al mediodía de este martes 19, el Intendente de Oberá, Carlos Fernández, se reunió con el Ministro de Salud de la Provincia, Dr. Oscar Alarcón. Según la gacetilla de prensa que envió el municipio-no hubo comunicación a los periodistas sobre la visita- ” mantuvieron una importante reunión y en la que coordinaron tareas y evaluaron los trabajos que vienen realizando las distintas áreas en todos los sectores de la ciudad y Zona Centro, para la prevención y eliminación del mosquito transmisor del Dengue”.

La gacetilla aclara además que “el Ministro de Salud de la Provincia explicó que, hemos venido a traer claridad, transparencia y tranquilidad a todos los obereños. Explicando los trabajos que se vienen haciendo de una manera muy coordinada, donde Oberá forma parte del equipo de toda la provincia, tenemos hoy a todo el equipo de Saneamiento Ambiental de Salud Pública y del municipio trabajando fuertemente en todos los sectores y barrios de la ciudad, haciendo lo que se debe hacer, acorde al protocolo epidemiológico que esta válidado por el Ministerio de Salud de la Nación con respecto al Dengue”.

Asimismo, señaló que “en años anteriores hemos tenidos casos importantísimos en toda la provincia, tenemos que estar muy conformes con el trabajo que se viene haciendo, ya que los casos son menores a años anteriores y sabemos que el mes de febrero es un mes en donde el pico del dengue, que tiene vida propia, se hace mucho más importante y después ya viene la meseta y la disminución de esa curva pero que tenemos que seguir trabajando eso si es claro y que lo vamos a hacer y seguir haciendo durante todo el año”.

Siempre según la comunicaci´pon oficial , el Intendente Fernández sostuvo que “nosotros tenemos la experiencia que hemos tenido en el 2016, en el inicio de nuestra gestión, donde se trabajo intensamente pero nunca se bajaron los brazos y se siguió trabajando en forma permanente para prevenir. Tenemos que estar alerta, entre todos los equipos, todas las fuerzas vivas públicas pero a su vez también la población; cuidar su lugar donde vive, sus patios, eliminar el 100% de los focos del mosquito que es el transmisor directo de esta enfermedad que se llama Dengue. Así que hoy haber trabajado en equipo, saber dónde estamos parados, saber que la ciudad de Oberá no es la ciudad que tiene los mayores casos en la provincia sino que estamos en la media, nos alegra muchísimo porque eso significa que se viene trabajando bien y lo que estamos haciendo esta dentro de los protocolos normativos de la Organización Mundial de la Salud. Escucharlos a ellos y poner junto al Concejo Deliberante en claro que es lo que se está haciendo, como lo estamos haciendo y en que debemos seguir trabajando, creo que es la forma de hacerlo con ese diálogo directo con quienes son los responsables a nivel provincial de la Salud Publica de la Provincia de Misiones”.

Si bien de la reunión además participaron, el Subsecretario de Salud, Dr. Héctor Proeza; el jefe de Segunda Zona de Salud, Dr. Horacio Mielniczuk; el director de Epidemiologia, Dr. Javier Ramírez; el director del Hospital Samic, Dr. Héctor Gonzales; el director de Saneamiento Ambiental municipal, Dr. Herbert Castellanos; y los concejales de la ciudad, Santiago Marrodán, Pablo Hassan, Fabián Vera y Lilian Vega, no pudo asistir ningún medio de prensa, ya que fue a puertas cerradas.

Requerimiento informativo (Opinión)

Los medios de comunicación que no son capitalinos, rara vez pueden hablar con funcionarios provinciales para consultarle o requerirles sobre diferentes temas vinculados a sus áreas (a menos que sea telefónicamente y cuando te atienden además). Por lo tanto, cuando visitan una localidad, lo lógico es que comuniquen a los medios o llamen a conferencia de prensa.

En este caso, las consultas, los mensajes y la preocupación de los habitantes obereños es lógica, en virtud de los múltiples casos de dengue que hay en la ciudad. La visita del Ministro de Salud de la provincia, Oscar Alarcón, habría sido buena si pudiéramos preguntar y evacuar dudas, que la misma población tiene. No fué posible, ya que recién en el día de la fecha se recibió una gacetilla de prensa con la información de parte de una sola voz-la de prensa municipal-. La tarea de quien realiza prensa institucional NO es la de hacer de voz de TODOS los periodistas, ya que la función del periodista es preguntar para informar y si solo se recibe una voz, es una manera de censurar veladamente a la prensa. Es muy bueno que exista prensa institucional, para hacer de nexo entre periodistas e institución, para mandar gacetillas también, pero NO para hacer la labor que los periodistas de cada medio deben hacer. Caso contrario, nos convertiríamos en portavoces de una sola voz: la oficial. Lo que sucedió en este caso.