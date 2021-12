El Samic vuelve a testeos diarios de covid 19

Lo confirmó el Director del Hospital de Oberá, Hector Gonzalez. Dado el aumento de casos y de personas que acuden a realizarse el hisopado, se realizarán nuevamente todos los días, incluidos feriados. «Para los próximos días vamos a aumentar los testeos, hacerlo también feriados. Como eran pocos casos hacíamos de lunes a viernes, ahora vamos a hisopar el 31, el 1° y el domingo 2, siempre a la mañana. Volvemos a los testeos todos los días. Pedimos que si no tienen síntomas, pero tienen dudas, que no se mezclen con los sintomáticos. Vamos a separar, de 8 a 10 los que tienen síntomas de 10 a 11 los que vienen porque estuvieron en contacto con un positivo o porque tienen que viajar, pero no evidencian síntomas» aclaró.

Sobre la situación actual dijo que son 4 las personas internadas. «Tenemos cuatro internados, dos en terapia intensiva con factores de riesgo, uno de ellos con esquema de vacunación incompleta. Y dos internados en piso, los dos sin vacunación por decisión propia. También muchos positivos con cuadros leves, por lo que se aíslan y se hace seguimiento. No hay tanta afectación pulmonar gracias a la vacuna, se ve sintomatología como cuadros gripales» explicó.

El Director reconoció que aumentó significativamente el número de personas que van a testearse, lo que se suma a la atención de otras afecciones, por lo que aumentó considerablemente la cantidad de personas que acuden al hospital. El domingo 26 fueron 66 personas las que se hisoparon, el lunes 27 pasó el centenar. «Estamos atendiendo todo, consultorios, cirugías y vamos a seguir así para que no se nos atrase todo. Actualmente podemos cubrir todo. Nos acomodamos a la subida de casos, con una impronta diferente, ya que no se ven tantas afectaciones complicadas» remarcó.