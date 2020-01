“El tarefero quiere trabajar pero también quiere que le paguen por lo que hace, como cualquier humano”, dijo Barboza

Este miercoles en Posadas, dirigentes o referentes tareferos de varias zonas, se reunieron con funcionarios provinciales, sindicatos y otros sectores vinculados al área, para analizar lo sucedido en el accidente reciente de tareferos en ruta 12 y mayor control en seguridad, además de avanzar con la proxima zafra y el pedido de mayor ayuda para quienes cobran 2200 pesos de subsidio interzafra actualmente.

La Ministra de Trabajo Silvana Giménez, junto al Vicegobernador Carlos Arce, escuchó a las partes y se comprometió a actuar para lo que se definió una reunión en 14 dias más con avances acerca de lo planteado. Según Ramón Barboza, dirigente tarefero de Oberá “queremos avanzar con el precio de la tarefa a fines de marzo o principios de abril comienza la proxima zafra y aún el Inym está inexistente. Planteamos que se debe aumentar lo que se abona al tarefero por interzafra porque la bolsa de mercaderías no es la solución, sólo sirve como máximo para 3 dias a una familia tarefera chica. Además seguimos de reunión en reunión y los accidentes siguen y se paga lo que quiere y no hay control. La mayoría no tiene obra social porque hay que cobrar mucho para que la UATRE te coloque dentro”, señaló.

Todas estas cuestiones se hablaron en la mesa, según explicó Barboza. “Hay muchos que culpan al tarefero por la situación que atravieza, algunos dicen que no queremos trabajar, pero el punto es cuanto pagan, ser tarefero no significa tener que agunatra cualquier cosa, trabajar a destajo por 2,50 pesos. Otros dicen que van a mecanizar la tarefa porque el tarefero quiere que le busquen de su casa y quien conoce mínimanente este laburo, sabe que muchas veces tenes que ir a muchos kilómetros de tu casa y no volver en días para tarefear. Queremos trabajar si, pero como ser humano, queremos que nos paguen por ese trabajo lo que debe ser y no vivir esclavizados, somos seres humanos como cualquier otro”, indicó Barboza.

Expresó además que en esta próxima reunión están muy esperanzados porque la MInistra Giménez se mostró muy predispuesta y dijo que va a activar todos los mecanismos para empezar a buscar soluciones.

Por otra parte, solicitaron la entrega de bolsas de mercaderías en febrero que si bien no soluciona la falta de ingresos a los tareferos “es un respiro por unos dias”, precisó.