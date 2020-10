Emergencia hídrica en Campo Ramón y preocupación en Oberá por bajante en la toma

El Concejo Deliberante de Campo Ramón sancionó la ordenanza N° 36/2020, mediante la cual declaró la Emergencia Hídrica en Villa Bonita y también se estudia lo mismo para el pueblo de Campo Ramón. En Oberá, la Cooperativa Eléctrica prestataria del sector manifestó su preocupación por la gran demanda y la bajante en el caudal de arroyos que proveen a la plata

Según Carlos Mojziuk, Presidente del Consejo Directivo de la Mutual General San Martín de Villa Bonita «la falta de lluvia y la bajante de los dos lagos que nos proveen de agua que disminuyo drásticamente nos preocupa, si no llueve se va a complicar. La Mutual saca agua de una chacra de un arroyo y otro más, que proveen de agua a mas de 500 socios y luego otras zonas que se abastecen con pozos perforados. De todas formas, todo baja su caudal, sabemos que la gente quiere piletas ahora y consume mas agua pero es necesario cuidar. No estamos racionalizando aun, pero ya notamos que el agua no pasa sobre el embalse, por eso inisistimos, no hay expectativas de mayor cantidad de lluvia».

Dijo que «este año se agudizo el año pasado estuvimos bien con todo, nos alcanzo el agua para todo el verano.

Tuvimos que aumentar la exigencia de pago, la gente no estaba pagando pero ahora con dos facturas vencidas se corta y mucha gente regularizó su situación de morosidad, pero hay una disminución notable del suministro

La Ordenanza que sancionó el legislativo, faculta al Consejo Directivo de la Mutual, tomar las medidas correspondientes para garantizar el servicio a la población.

Por otra parte, en Oberá, el Gerente de agua potable de la CELO, Julián Duprat sostuvo que » estamos observado niveles de arroyos muy bajos, sumado al cierre de compuertas de represas en Brasil, que repercute en nosotros también, porque menos agua viene a nuestros arroyos, hace que nos preocupemos. No obstante, también sumamos el hecho de que mantener nuestra cisterna llena en la planta esta difícil, hay un consumo alto las 24 hs y creemos que debe ser por llenado de piletas, pero como no podemos entrar en propiedad privada, no sabemos».

Explicó que » nos cuesta mucho traer el agua para tratar y que llegue al vecino para beber o consumir, por eso pedimos cuidado de la misma, ya que si los arroyos siguen bajando no vamos a tener ni para consumo humano», apuntó.