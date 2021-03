Emotivo homenaje a Eliana Krawczyk

Con el descubrimiento de su fotografía se llevó a cabo el homenaje a la Teniente de Navío y Jefe de Armas del submarino ARA SanJuan, Post Mortem Capitán de Corbeta, Eliana María Krawczyk, en el día en el que estaría cumpliendo 39 años.

Autoridades comunales y familiares de la obereña desaparecida el 15 de noviembre del 2017, descubrieron la fotografía emplazada en los laterales del busto al Almirante Guillermo Brown en la Plazoleta Armada Argentina de la ciudad de Oberá. También participó Carlos Roa, ex integrante de la fuerza, en representación de la misma y coterráneo de Eliana.

Silvina, hermana mayor de la Submarinista, no pudo viajar por cumplir su rol de docente en la Escuela de la Armada Argentina, pero envió una carta a la que dio lectura Fernando Vitelli, Secretario Privado y Director de Turismo del municipio. «Una mujer real, nacida y criada en Oberá, zapatillas encardidas de tierra colorada, siestas en invierno debajo de los árboles tomando mandarinas, tardes de tereré en las veredas y noches de verano compartiendo mates en la plaza. Una de las hijas dilectas de la ciudad de Oberá. Digna embajadora de nuestra querida provincia de Misiones, la tierra roja en ella latía. Ser mujer y formar parte de la Armada Argentina fue una opción de vida diferente» expresaban las líneas.

Rafaela y Federica, sobrinas de la submarinista fueron las encargadas de referirse a la fecha. «La recuerdo como una heroína, ella es mi inspiración y la inspiración para muchas mujeres que por ahí no se animan a hacer algo por miedo a no ser aceptadas. Siento que Eliana representa eso para un montón de mujeres, un ejemplo a seguir, me pone feliz que la recuerden así. Hasta el día de hoy seguimos en mi familia procesando su partida. Queremos que se haga justicia y que los culpables den la cara, por Eliana y por todos sus compañeros» remarcó.