Empleados de agua potable de la CELO recrudecen medidas de fuerza

Luego de idas y venidas en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, el gremio de Obras sanitarias que aglutina a trabajadores de agua potable y cloacas de la Celo, decidieron endurecer las medidas de fuerza, que hasta ahora consistía en un quite de colaboración, debido a la problemática existente-denuncias mediante-con el jefe del sector agua potable.

“Hay daño moral y psicológico, desde el dia 24 que presentamos nuestra queja hasta la fecha no ha habido avances, el jueves teníamos una audiencia con el jefe del sector en el Ministerio de trabajo, nos presentamos nosotros pero él no, o sea que no hay intención de diálogo. El viernes hicimos una asamblea con la casi totalidad de los trabajadores, que están preocupados porque este jefe sigue al frente, la postura es que se le aparte del cargo, ya hay una denuncia por escrito y sin embargo el Consejo de Administración lo sigue sosteniendo, por eso estamos en alerta y movilización y quite de colaboración. Vamos a reforzar la medida asistiendo a los lugares de trabajo y sin desempeñar tareas”, indicó Sergio Maidana, delegado del sector agua potable.

“Nos preocupa porque este sector es esencial y a las autoridades lo que incluye a Jorge Duarte que es Vicepresidente y además sindicalista(de la CTA), porque tiene dos caras, por un lado defiende a los trabajadores y por el otro hace todo lo contrario”, apuntó molesto.

“No se entiende porque dicen las autoridades que no se les puede mover a este jefe porque tiene 30 años de trabajo y eso no es cierto, porque han cambiado Gerentes de muchos años y personas de un lado a otro, por lo tanto, una vez que nos notifiquen desde el Ministerio de Trabajo, aplicaremos nuestro derecho de accionar al no tener respuestas de la patronal, ya que no hay intención de diálogo. Aqui hay abuso, atropello, aprietes, denunciados y nada se hace”, explicó

Finalmente insistió en que “tenemos apoyo de otros gremios y a nivel provincial, no vamos a permitir que esto siga pasando, hay un gabinete de psicólogos y demás estarán atendiendo a los compañeros afectados. Hay que decir que no todo el Consejo de Administración está apoyando a este jefe del sector de agua”, señaló