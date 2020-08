Empleados municipales buscan recomposición salarial

Desde el gremio de ATE confirmaron que han solicitado reunión o audiencia con el ejecutivo municipal de Oberá a efectos de tratar una recomposición salarial ante el aumento de la inflación y la canasta básica de alimentos en el país. “Sólo tuvimos un 20% de aumento al básico y nunca mas se habló del tema, los trabajadores quieren una recomposición salarial porque lo otorgado ha sido totalmente insuficiente y si bien sabemos de la situación de pandemia actual, necesitamos un ingreso digno. Precisamos una recomposición salarial y que alguien nos diga que va a pasar, qué perspectiva hay”, dijo Víctor Paredes, secretario gral de ATE en Oberá.

Explicó que “Si bien estamos cobrando el sueldo y aguinaldo en tiempo y forma y sabemos que hay muchos sectores en situación difícil, no podemos mirar para otro lado, porque no alcanza para llegar a fin de mes y la gente está cada vez más endeudada. Hay municipios cuyos intendentes creen que son dueños del municipio y pagan cualquier cosa. Logramos con Alem un 10% y acordar que ninguna trabajador este por debajo del mínimo, vital y móvil, habia muchos que estaban por debajo de eso y se avanzó, acá también en Oberá y otros municipios hay trabajadores en igual situación y no puede ser”, indicó.

Dijo que en Oberá “ya hablamos con el secretario de Finanzas y el Director de asuntos jurídicos y quedamos en que esta semana nos reuníamos, hasta ahora no se produjo el encuentro y los trabajadores quieren una respuesta. Todos los años se viene perdiendo un 20 o 25% de poder adquisitivo, este año con todos los aumentos que ha habido estamos lejos de equiparar, debería haber un 50% de aumento pero sabemos que eso será imposible. Esperaremos hasta la semana que viene algún tipo de respuestas”, indicó.

Consultado al respecto, el Director de Asuntos juridicos, Matías Frick sostuvo que los van a recibir y exhibir números y posibilidades.

