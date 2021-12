«En la Diócesis existe una red inmensa de gente buena» destacó Monseñor Bitar

El Obispo de la Diócesis Oberá, Monseñor Damian S. Bitar, reconoció que se cierra un largo año, unido al anterior por la pandemia que aún afecta al mundo. En ese contexto resaltó la tarea de las personas que de manera anónima ayudan a los más necesitados.

«En la Diócesis existe una red inmensa de gente buena, nosotros llamamos santidades ocultas que ayudan a sostener en pie a la sociedad. Con la tarea diocesana sobre todo de los laicos se hace muchísimo bien en el día a día, de manera casi anónima, con lo específicamente catequístico y las obras de caridad. El cincuenta por ciento de pobreza, sin dudas que lo vemos en nuestra sociedad misionera. Pero no se da el hambre estrictamente dicho, porque gracias a Dios hay mucha solidaridad» expresó.

En otro orden reflexionó sobre la actualidad de la sociedad argentina con su alcance local y lamentó el avance de la drogadicción, afirmando que no es un tema primordial para la clase política. «Hay tres preocupaciones centrales en el país, la inflación que no se detiene, la inseguridad y la corrupción que es un mal pandémico que socaba el tejido social de la comunidad, lastima y no nos deja crecer» señaló. «El tema adicciones lamentablemente no se detiene, por eso en el Oasis (espacio donde trabaja la Pastoral) no habrá vacaciones. Me decía un sacerdote y coincido, hay cosas que se van acomodando, pero hay un fenómeno que no se detiene, el narcotráfico y las adicciones. Debería estar en primer lugar en la agenda del gobierno. Pero creo que para la clase política, sigue siendo un tema que no está en primer orden y debería estarlo por cuanto afecta y lastima a nuestra sociedad» subrayó deseando que el año nuevo traiga un cambio para la problemática.