En la Escuela de Comercio de Oberá se acomodan de acuerdo a espacios pero faltan arreglos

“Nos han comentado que están trabajando en la redacción, pero hasta este momento no hay nada con respecto al regreso de los docentes que están con excepción de personalidad como así la unión de burbujas” dijo la directora de la Escuela de Comercio de la ciudad de Oberá, Alicia Knass, respecto a la ampliación de la cantidad de alumnos en cada burbuja y presencialidad de docentes.

Sin embargo, explicó cómo llevan adelante los protocolos en la organización de los cursos y las diferente burbujas “nos regimos por los instrumentos legales que nos mandó la nación a principio de año donde la cantidad de alumnos que admite cada aula es de acuerdo a la superficie. Hicimos los cálculos y en función de fuimos ubicando a los distintos grupos” indicó. En esta misma línea los cursos que tienen pocos alumnos, como ser 3°, 4° y 5° año de secundaria, asisten a clases todos los días pero hay muchas inasistencias.“La asistencia no es muy constante, digamos. Por curso, cuatro o cinco alumnos faltan por día y es que de acuerdo a los protocolos si los chicos se sienten mal, tienen fiebre, no están en óptimas condiciones de salud, no pueden asistir a la escuela. Eso les habilita a faltar” planteó.

Consultada en relación a los sanitarios de la escuela que no estaban en condiciones dijo que “el año pasado vino una empresa, hizo un arreglo parcial, provisorio, de los baños y quedaron un poco mejor y entonces nos habilitaron a iniciar las clases este año. Pero esos arreglos no fueron definitivos y a raíz de otros problemas edilicios hemos elevado los pedidos a la superioridad” comentó.

A esta situación se le suma el mal estado de los techos, el cielorraso, canaletas y las conexiones eléctricas, producto de la falta de mantenimiento que viene de larga data. “Prácticamente el 95% de los docentes están yendo a trabajar. Están trabajando de manera presencial. Tenemos de toda la plantilla un total de ocho docentes que está trabajando desde la virtualidad, en eso estamos bien” sostuvo.

La escuela cuenta con una matrícula de 650 alumnos y tres turnos y actualmente cuentan con dos personas para limpieza, una de ellas momentáneamente imposibilitada para llevar a cabo su trabajo, por lo que se les suma otra problemática. “Hicimos pedido de portero, necesitaríamos por lo menos una persona más, porque el edificio es muy grande y cuesta mantenerlo para los 3 turnos” aseveró.

Mencionó al Aire de Integración además que el alumnado con con el tema de las vacunas “no avanzó mucho, es bastante difícil, estamos tratando de hacer los enganches con salud pública y buscar una forma de agilizar para tener la mayor cantidad de estudiantes vacunados”, indicó