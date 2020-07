En Oberá avanza la digitalización de la Justicia y nuevas sentencias en casos judiciales conocidos

La Justicia obereña avanza en la digitalización de la Justicia y a la vez, se encuentra ante revisión de sentencias de casos conocidos: Caso Selene Aguirre, Caso Santandrea. Según el Dr Jorge Villalba, integrante de la Cámara de Apelaciones- y quien debió integrar Tribunales penales en varios hechos- ” los cambios son buenos y permiten avanzar”.

“Estamos aprendiendo a utilizar la herramienta ya que en la segunda instancia no era común la digitalización, por lo tanto estamos desde la semana antepasada en una capacitación incipiente para usar la herramienta digital, para publicar nuestras resoluciones a efectos de que el profesional pueda acceder a los fallos”, explicó Villalba, respecto a los avances tecnológicos de los trabajadores de la Justicia.

Dijo que “estamos combinando sistemas, los que pueden acceder al sistema lo podrán hacer y los que no, seguirán con el soporte de papel. Es un sistema novedoso, genera preocupación el aprender pero no hay resistencia, aunque a muchos les cuesta aprender. De todas formas, cuando entras al sistema es mas sencillo de lo que se cree. En mayo comenzamos a trabajar ya en forma normal prácticamente y a la fecha no tenemos atrasos. Tratamos de que lleguen rápido en sentencia. De cada 100 expedientes en Cámara, 30 están con sentencia, a eso sumamos que se suspendió la feria, aunque igualmente trabajamos en forma rotativa”, explicó el Magistrado a El Aire de Integración.

Respecto a sentencias de casos resonantes y polémicos donde el STJ ordenó generar una nueva sentencia, al no estar de acuerdo con lo dictaminado, Villalba sostuvo que “es habitual que en Segunda instancia revisemos sentencias que ya están brindadas, y eso con el plexo probatorio que ya esta, porque somos de segunda instancia”.

“En el caso de algunos juicios que el STJ ordenó revisar la sentencia, , la idea es que se integre un Tribunal con jueces aislados de todo posible conocimiento pre existente, aunque algunos interpretan que un juez que emite sentencia debe hacerlo en base a las pruebas que le presentan o el testimonio que escuchen. Nosotros acatamos la resolución del STJ y si hay que emitir nueva sentencia le tocará a otro tribunal ya que quienes actuamos ya tomamos postura y en consecuencia sería redundante, es al menos mi opinión”, apuntó