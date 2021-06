En Oberá no se puede inhumar a fallecidos por COVID 19, por lo que acuden a otros municipios

La decisión del Ejecutivo municipal de Oberá, de no permitir inhumaciones de personas que fallecen por Covid 19 en el Cementerio público municipal, generó muchas reacciones adversas, habida cuenta que, quienes no desean la cremación como opción para sus deudos, deben recurrir a otros municipios para inhumar a sus seres queridos.

Consultado al respecto el Secretario de Inspección general de la Municipalidad, Guillermo Correa-de quien depende el sector- no quiso hacer declaraciones, para explicar las razones de esta decisión. Por lo tanto, no hay voz oficial.

Sin embargo, el Intendente de Los Helechos, Pedro Gómez, en diálogo con El aire de integración confirmó esta situación «nosotros tenemos 6 cementerios, 5 públicos y uno privado y sí tuvimos pedidos de familiares para inhumar a sus deudos, porque muchos no quieren cremar a la persona fallecida».

«Uno entiende la cuestión humana y le posibilitamos que descansen en nuestro municipio. Las funerarias se encargan del trámite y algunas personas que no tenían dinero los ayudamos económicamente, porque se paga una alícuota de 1650 pesos, pero no tenemos los elementos para realizar nosotros el servicio. En relevamiento hecho no superan las 10 personas de Oberá sepultadas aquí», agregó el Intendente.

Dijo que «el protocolo es que la familia no puede ingresar hasta una vez inhumada la persona, al Cementerio, luego si, pueden despedirla, cuidando la distancia y el barbijo, como en todos lados.»

También en Campo Viera, Guaraní y Campo Ramón, se ha solicitado la inhumación de personas que fallecieron por COVID 19, ante la negativa de la cremación, que es la única que permite Oberá

Gómez dijo que en general en el mismo municipio se insiste con la vacuna y los cuidados, que son vigentes siempre.